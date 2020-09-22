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白色控必換！全聯攜手西班牙刀具ARCOS 獨家印花換購1.5折起

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
鄭元暢化身副主廚出席ARCOS阿科斯 × Mario Sandoval 米其林主廚聯名廚具發佈會暨全聯印花集點活動。圖／ARCOS阿科斯提供
鄭元暢化身副主廚出席ARCOS阿科斯 × Mario Sandoval 米其林主廚聯名廚具發佈會暨全聯印花集點活動。圖／ARCOS阿科斯提供

全聯自2015年開始推出全店印花集點活動，至今已完成9檔，檔檔爆棚，累積換購數量已突破1,000萬件。今宣布下半年再重磅推出「ARCOS阿科斯 × Mario Sandoval馬利歐・桑多瓦爾」米其林主廚聯名廚具全店印花集點換購活動，自9月25日至2021年1月21日，共17週期間內，單筆消費每滿200元即贈印花1枚，最少只需集滿20枚印花就可加價換購一款ARCOS阿科斯與米其林主廚聯名廚具；全品項還可扣800或1,600福利點馬上加價換購，平均下來最低只要市價的1.5折起即可輕鬆入手。

ARCOS米其林主廚聯名系列皆為純白設計，材質選用NITRUM獨家不鏽鋼刀片，添加氮來改變傳統不鏽鋼結構，能提升刀具在切割、耐久與硬度等各項性能，一體成形的熱變形鍛造工藝使刀身更加堅固不易斷裂，並擁有銀離子抗菌技術，外型上不僅刀身優美、刀柄更是省力好握。

款式上，亦精心挑選適合亞洲料理的款式，除了西式主廚刀、日式三德刀、中式菜刀、不鏽鋼削皮刀、料理剪刀、便攜式料理餐刀、可掛式木纖維砧板、可拆式萬用刀座之外，最矚目的還有搶先在台獨家推出、由米其林二星主廚Mario Sandoval監製的多功能氣炸烤箱，同樣是銀白色簡約優雅設計，具備符合台灣料理習慣的16道自動菜單，並附贈獨家量身訂製米其林食譜，一鍵即可輕鬆上菜。只要集滿40枚印花或用1,600福利點，即可以3,999元加購，或集滿80枚印花則可以3,499元加購，等於最低市價3.6折起。白色控、料理控都不能錯過這檔活動。

便攜式料理餐刀2件組，西班牙製造，獨特逆向鋸齒刀鋒設計，可當牛排刀或切割蔬果食材、麵包，或作抹刀，用途多元，只要800福利點加369元。記者黃筱晴／攝影
便攜式料理餐刀2件組，西班牙製造，獨特逆向鋸齒刀鋒設計，可當牛排刀或切割蔬果食材、麵包，或作抹刀，用途多元，只要800福利點加369元。記者黃筱晴／攝影
全聯自9月25日至2021年1月21日推出「ARCOS阿科斯 × Mario Sandoval馬利歐・桑多瓦爾」米其林主廚聯名廚具全店印花集點換購活動。記者黃筱晴／攝影
全聯自9月25日至2021年1月21日推出「ARCOS阿科斯 × Mario Sandoval馬利歐・桑多瓦爾」米其林主廚聯名廚具全店印花集點換購活動。記者黃筱晴／攝影
搶先在台獨家推出、由米其林二星主廚Mario Sandoval監製的多功能氣炸烤箱，1,600福利點加3,999元即可換購，限量1,600組。記者黃筱晴／攝影
搶先在台獨家推出、由米其林二星主廚Mario Sandoval監製的多功能氣炸烤箱，1,600福利點加3,999元即可換購，限量1,600組。記者黃筱晴／攝影
瑞士製造的不鏽鋼削皮刀，靈活設計的活動刀頭，使刀片可輕鬆貼合蔬果表面，輕鬆削除外皮。記者黃筱晴／攝影
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西班牙製造的3款實用刀具，1,600福利點加1,229元起即可換購。記者黃筱晴／攝影
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料理剪刀握把符合人體工學設計，使用起來輕鬆省力，不鏽鋼刀身容易清潔，圓弧刀尖更增添使用安全。記者黃筱晴／攝影
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米其林

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