白色控必換！全聯攜手西班牙刀具ARCOS 獨家印花換購1.5折起

全聯自2015年開始推出全店印花集點活動，至今已完成9檔，檔檔爆棚，累積換購數量已突破1,000萬件。今宣布下半年再重磅推出「ARCOS阿科斯 × Mario Sandoval馬利歐・桑多瓦爾」米其林主廚聯名廚具全店印花集點換購活動，自9月25日至2021年1月21日，共17週期間內，單筆消費每滿200元即贈印花1枚，最少只需集滿20枚印花就可加價換購一款ARCOS阿科斯與米其林主廚聯名廚具；全品項還可扣800或1,600福利點馬上加價換購，平均下來最低只要市價的1.5折起即可輕鬆入手。

ARCOS米其林主廚聯名系列皆為純白設計，材質選用NITRUM獨家不鏽鋼刀片，添加氮來改變傳統不鏽鋼結構，能提升刀具在切割、耐久與硬度等各項性能，一體成形的熱變形鍛造工藝使刀身更加堅固不易斷裂，並擁有銀離子抗菌技術，外型上不僅刀身優美、刀柄更是省力好握。