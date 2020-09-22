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劉詩詩難得穿這麼帥 Loro Piana秋冬洋溢紐約時髦風
向來以溫柔婉約的形象出現的劉詩詩，難得穿了一身帥氣西裝，還相當顯瘦，她身上的造型來自義大利品牌Loro Piana，近期也發表秋冬新品，以隨性瀟灑的恬淡色彩，為秋冬裝帶來清爽視覺。
以往強調頂級面料質感的Loro Piana，在本季以紐約曼哈頓、時尚指標人物作為靈感，因此中央車站、建築造型都成為服裝的設計元素，以女裝的腰際、領飾、裙襬來說，就有許多連續鋸齒印花的設計，或是方正金屬腰釦，都呼應建築線條；以帶著時髦復古的氣氛設計，女裝也推出過去少見的格紋西裝外套，例如劉詩詩演繹的巧克力色、深橘色雙排釦外套與西褲，看似挺拔，觸感卻是柔軟的喀什米爾、馬海毛與真絲混紡，俐落與柔美兼具。此外，St. Patrick小山羊喀什米爾雙面針織外套，展現出品牌的奢華大方，橡木色、炭灰色都是實搭色彩。
而搶眼的Belmont Flower印花則是來自紐約Madison Belmont Building的靈感，是浪漫的漸層楓葉色。男裝部分則是以回歸經典駝色、全新開發的羊毛與丹寧結合面料，以及通勤人士的都會穿搭為3個主題，之中以紐約萊辛頓大道線（Lexington Line）為概念打造的橫條紋，則是定調優雅男士的沉穩魅力。在鞋款部分，360 Walk系列運動休閒鞋推出訂製服務，可選針織面料、鴕鳥皮或牛皮的顏色，並且在右腳鞋側繡上3個低調的英文字母，視皮革選材而定每雙大約3萬元，製程約3個月。
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