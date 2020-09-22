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劉詩詩難得穿這麼帥 Loro Piana秋冬洋溢紐約時髦風

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
劉詩詩身穿雙排釦外套15萬7,700元、寬管長褲87,500元。圖／Loro Piana提供
劉詩詩身穿雙排釦外套15萬7,700元、寬管長褲87,500元。圖／Loro Piana提供

向來以溫柔婉約的形象出現的劉詩詩，難得穿了一身帥氣西裝，還相當顯瘦，她身上的造型來自義大利品牌Loro Piana，近期也發表秋冬新品，以隨性瀟灑的恬淡色彩，為秋冬裝帶來清爽視覺。

以往強調頂級面料質感的Loro Piana，在本季以紐約曼哈頓、時尚指標人物作為靈感，因此中央車站、建築造型都成為服裝的設計元素，以女裝的腰際、領飾、裙襬來說，就有許多連續鋸齒印花的設計，或是方正金屬腰釦，都呼應建築線條；以帶著時髦復古的氣氛設計，女裝也推出過去少見的格紋西裝外套，例如劉詩詩演繹的巧克力色、深橘色雙排釦外套與西褲，看似挺拔，觸感卻是柔軟的喀什米爾、馬海毛與真絲混紡，俐落與柔美兼具。此外，St. Patrick小山羊喀什米爾雙面針織外套，展現出品牌的奢華大方，橡木色、炭灰色都是實搭色彩。

而搶眼的Belmont Flower印花則是來自紐約Madison Belmont Building的靈感，是浪漫的漸層楓葉色。男裝部分則是以回歸經典駝色、全新開發的羊毛與丹寧結合面料，以及通勤人士的都會穿搭為3個主題，之中以紐約萊辛頓大道線（Lexington Line）為概念打造的橫條紋，則是定調優雅男士的沉穩魅力。在鞋款部分，360 Walk系列運動休閒鞋推出訂製服務，可選針織面料、鴕鳥皮或牛皮的顏色，並且在右腳鞋側繡上3個低調的英文字母，視皮革選材而定每雙大約3萬元，製程約3個月。

劉詩詩身穿雙排釦外套15萬7,700元、寬管長褲87,500元。圖／Loro Piana提供
劉詩詩身穿雙排釦外套15萬7,700元、寬管長褲87,500元。圖／Loro Piana提供
以紐約萊辛頓大道線為靈感打造的橫條紋，展現男士優雅品味。圖／Loro Piana提供
以紐約萊辛頓大道線為靈感打造的橫條紋，展現男士優雅品味。圖／Loro Piana提供
Laced Soho Walk麂皮咖啡色休閒鞋，34,900元。圖／Loro Piana提供
Laced Soho Walk麂皮咖啡色休閒鞋，34,900元。圖／Loro Piana提供
Extra Pocket側背、手提小包款，54,300元。圖／Loro Piana提供
Extra Pocket側背、手提小包款，54,300元。圖／Loro Piana提供
男裝的秋冬主題包括回歸經典駝色。圖／Loro Piana提供
男裝的秋冬主題包括回歸經典駝色。圖／Loro Piana提供
Royal College深色喀什米爾圍巾，39,700元。圖／Loro Piana提供
Royal College深色喀什米爾圍巾，39,700元。圖／Loro Piana提供
Forget Me Not小牛皮酒紅色Airpods，15,600元。圖／Loro Piana提供
Forget Me Not小牛皮酒紅色Airpods，15,600元。圖／Loro Piana提供
橡木色、炭灰色雙面St. Patrick小山羊喀什米爾針織外套，優雅實穿。圖／Loro Piana提供
橡木色、炭灰色雙面St. Patrick小山羊喀什米爾針織外套，優雅實穿。圖／Loro Piana提供
尼羅河綠（Green Nile）喀什米爾大衣讓秋冬女裝顯得輕盈且清爽。圖／Loro Piana提供
尼羅河綠（Green Nile）喀什米爾大衣讓秋冬女裝顯得輕盈且清爽。圖／Loro Piana提供
Forget Me Not小牛皮亮黃色水瓶袋，14萬5,700元。圖／Loro Piana提供
Forget Me Not小牛皮亮黃色水瓶袋，14萬5,700元。圖／Loro Piana提供
劉詩詩身穿雙排釦外套15萬7,700元、寬管長褲87,500元。圖／Loro Piana提供
劉詩詩身穿雙排釦外套15萬7,700元、寬管長褲87,500元。圖／Loro Piana提供

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