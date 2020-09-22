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保養可以很美很有效！胡宇威接保養品代言，凍齡靠保濕
愛美，是每個人都希望的事情，保養品除了用起來美，看起來也要更美。帥氣男星胡宇威接下新保養品牌SAWAA的代言，38歲的她，也曝光自己的凍齡保養秘訣，那就是「保濕」，強調自己每天給臉部足夠保濕，就能有更好的保養品質。
胡宇威近期接下運動實境節目，讓愛運動的他可以充分活動，親自使用代言的SAWAA，他認為是個貼近自然的保養品，簡約外包裝，也稱讚味道很好聞，他也推薦男生可以使用護唇膏，男生拿在手上也很有「男人的感覺」，更有一種時尚感。
孟耿如也特別出席SAWAA活動，提到自己是敏感肌膚，還會在化妝台旁放小冰箱，防止保養品變質，她也用過SAWAA的保養品，還透露老公黃子佼用化妝水時，跟噴香水的用量一樣多，非常霸氣。
SAWAA由由瑞士洛桑的Essentia Studio操刀美學，與台灣女企業家郭瑋創立的新天然概念品牌，以極簡的風格打造保養品，遵循自然純粹與海洋植萃，專為台灣氣候變遷的「敏弱肌」而設計的輕保養系列，就連包裝視覺上的設計，都引領了輕時尚，不僅在肌膚給予舒緩，視覺上更多一分舒心感。
SAWAA將於9月23至24日，在PPP時尚藝文空間舉辦「Between Sand And Water」快閃店，9月23日晚上7點由胡宇威出席「宇威與SAWAA的藝文沙龍時光」，歡迎親臨觀賞SAWAA微型展，現場同時販售系列新品。
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