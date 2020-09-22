聽新聞
test
0:00 / 0:00

保養可以很美很有效！胡宇威接保養品代言，凍齡靠保濕

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
敏感肌膚的孟耿如出席SAWAA活動。記者劉小川／攝影
敏感肌膚的孟耿如出席SAWAA活動。記者劉小川／攝影

愛美，是每個人都希望的事情，保養品除了用起來美，看起來也要更美。帥氣男星胡宇威接下新保養品牌SAWAA的代言，38歲的她，也曝光自己的凍齡保養秘訣，那就是「保濕」，強調自己每天給臉部足夠保濕，就能有更好的保養品質。

胡宇威近期接下運動實境節目，讓愛運動的他可以充分活動，親自使用代言的SAWAA，他認為是個貼近自然的保養品，簡約外包裝，也稱讚味道很好聞，他也推薦男生可以使用護唇膏，男生拿在手上也很有「男人的感覺」，更有一種時尚感。

孟耿如也特別出席SAWAA活動，提到自己是敏感肌膚，還會在化妝台旁放小冰箱，防止保養品變質，她也用過SAWAA的保養品，還透露老公黃子佼用化妝水時，跟噴香水的用量一樣多，非常霸氣。

SAWAA由由瑞士洛桑的Essentia Studio操刀美學，與台灣女企業家郭瑋創立的新天然概念品牌，以極簡的風格打造保養品，遵循自然純粹與海洋植萃，專為台灣氣候變遷的「敏弱肌」而設計的輕保養系列，就連包裝視覺上的設計，都引領了輕時尚，不僅在肌膚給予舒緩，視覺上更多一分舒心感。

SAWAA將於9月23至24日，在PPP時尚藝文空間舉辦「Between Sand And Water」快閃店，9月23日晚上7點由胡宇威出席「宇威與SAWAA的藝文沙龍時光」，歡迎親臨觀賞SAWAA微型展，現場同時販售系列新品。

簡約時尚，更貼近自然的保養品牌SAWAA。圖／SAWAA提供
簡約時尚，更貼近自然的保養品牌SAWAA。圖／SAWAA提供
SAWAA舒撫面膜舒撫。圖／SAWAA提供
SAWAA舒撫面膜舒撫。圖／SAWAA提供
胡宇威親自使用代言的SAWAA，男生拿在手上也很有「男人的感覺」。記者劉小川／攝影
胡宇威親自使用代言的SAWAA，男生拿在手上也很有「男人的感覺」。記者劉小川／攝影
SAWAA月相護唇膏(Lunar Balm)圖／SAWAA提供
SAWAA月相護唇膏(Lunar Balm)圖／SAWAA提供
觀察大自然與肌膚之間的連結，而潮汐，正是能表彰我們對於永恆、肌膚、本質。圖／SAWAA提供
觀察大自然與肌膚之間的連結，而潮汐，正是能表彰我們對於永恆、肌膚、本質。圖／SAWAA提供
胡宇威成為SAWAA代言人。圖／SAWAA提供
胡宇威成為SAWAA代言人。圖／SAWAA提供
SAWAA海洋深度滋養精華液月暈。圖／SAWAA提供
SAWAA海洋深度滋養精華液月暈。圖／SAWAA提供
SAWAA將於9月23至24日在PPP時尚藝文空間舉辦「Between Sand And Water」快閃店。記者劉小川／攝影
SAWAA將於9月23至24日在PPP時尚藝文空間舉辦「Between Sand And Water」快閃店。記者劉小川／攝影

品牌

延伸閱讀

2020最強保濕抗老乳液推薦！IPSA ME小白瓶、京城之霜全能乳花磚版，來看看哪款最適合你

10多年前吃到這個 胡宇威舌頭全麻

「聰明保養控」都知道省錢！最不用花大錢的3款保養品

李準基、李敏鎬「媽媽」金成鈴53歲身材超逆天！21歲當選韓國小姐，凍齡美人計公開

相關新聞

周六補班日限定！OKmart「大杯美式咖啡、拿鐵同品項買2送2」

本周六（9月26日）是中秋連假的補班日，根據超商統計，現煮咖啡、鮮食、下午茶小點心是上班族在補班日最常購買的商品，OKm...

劉詩詩難得穿這麼帥 Loro Piana秋冬洋溢紐約時髦風

向來以溫柔婉約的形象出現的劉詩詩，難得穿了一身帥氣西裝，還相當顯瘦，她身上的造型來自義大利品牌Loro Piana，近期...

LINE TAXI將推多元計程車 可新增緊急聯絡人安全再升級

線上叫車可輕鬆掌握司機、車輛與行車路線狀況，行動支付秒付款下車、零接觸的安全便利性，加上不定期推出的優惠方案，都讓叫車平...

白色控必換！全聯攜手西班牙刀具ARCOS 獨家印花換購1.5折起

全聯自2015年開始推出全店印花集點活動，至今已完成9檔，檔檔爆棚，累積換購數量已突破1,000萬件。今宣布下半年再重磅...

秋天吃薑母鴨！帝王食補「滿千送500」 雙主鍋現省250

隨著秋季到來，提供薑母鴨、烏蔘雞等料理的「帝王食補」，自即日起推出消費滿1,000送500、雙主鍋67折等不同優惠，另外...

保養可以很美很有效！胡宇威接保養品代言，凍齡靠保濕

愛美，是每個人都希望的事情，保養品除了用起來美，看起來也要更美。帥氣男星胡宇威接下新保養品牌SAWAA的代言，38歲的她...

Lisa撩髮好性感！露肩拍CELINE 黑白形象圖仍是甜美慵懶

CELINE創意總監Hedi Slimane親自出馬，操刀拍攝BLACKPINK Lisa的全新黑白形象照，足見Hedi...

蘇格蘭高地獨角獸 費特肯16、22年同步上市

藏身在蘇格蘭東高地的費特肯（Fettercairn）精品酒廠，在2018年重新推出新包裝酒款後同時引進台灣，2020年是...

【2020周年慶】資生堂小紅瓶買1送5太划算、加碼乳霜王

一提到資生堂國際櫃（SHISEIDO GINZA TOKYO），一定會想到的是小紅瓶、乳霜王、面膜水、拉提神霜等經典商品...

中秋烤肉免麻煩 city’super代客醃肉搶商機

不少人已陸續安排中秋烤肉、聚餐行程，看好消費者中秋連假無論在家或戶外烤肉需求，city’super首度攜手加拿大牛肉協會...

國慶日壽星注意！入住首都飯店 第2晚「0元」

入秋氣候逐漸轉涼，最適合安排一趟慢活之旅。首都大飯店即日起推出「首都秋遊季，來台北Chill行」住房優惠，「秋好眠」專案...

變身海底鍊金術士 OMEGA複合材質海馬300米腕表新登場

雖然覆蓋地球表面多數面積，但深不可測的海洋仍藏有人類探索不完的生機與奧秘。多數潛水腕表標榜強悍的防水性能，雖然多數配戴者...

熱門新聞

杏輝又出包！暈船藥、皮膚炎、結膜炎等14款藥品下架

只賣35天！麥當勞推「韓風炸雞腿」再送3萬罐海尼根

否極泰來！下半年財富爆棚的5星座 第1名人緣財運雙雙上升

他寄九公斤口罩給海外家人 網友一看運費都嚇瘋

訂婚宴吃到一半男方全離席 她傻眼問「悔婚嗎」網揭秘

周六補班小確幸！身分證有9、2、6 到ROYCE’享優惠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。