黑松攜手譽加葡萄酒 搶攻80億商機

看準台灣葡萄酒市場每年超過市值80億新台幣的商機，深耕酒類市場多年的黑松公司，今年攜手總部設於澳洲的全球第四大葡萄酒集團——譽加葡萄酒（Accolade Wines），攜手搶攻台灣市場。

黑松本次引進譽加葡萄酒旗下最具代表性的品牌夏迪（Hardys），在澳洲有超過165年的釀酒歷史，融合傳統與創新的精神，完整的產品線從入門到頂級酒款一應俱全，在全球年銷量超過1億瓶。

譽加東北亞區總經理Martin Newell表示：「Hardys夏迪強調無論哪個系列、哪個時期、哪個市場，都擁有一貫穩定的品質，提供消費者在變動世界下的確定感。」

黑松為台灣知名飲料企業，在酒類市場也是扮演舉足輕重的角色，旗下代理品項不乏市場領導品牌，如金門高粱酒與CHOYA梅酒，這次與譽加葡萄酒合作，更進一步強化在葡萄酒領域的布局。

未來黑松將以「多元產品戰略」，協助譽加旗下各品牌拓展台灣市場。黑松將持續引進更多譽加旗下品牌，像是其他擁有雙紅五星酒莊加持的強勢品牌，以拓展市場，帶給消費者更多不同葡萄品種與品牌系列的多元選擇，並且依照通路需求與品牌未來目標發展客戶，持續向上與向下經營入門與高端酒品市場。

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