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蘇格蘭高地獨角獸 費特肯16、22年同步上市
藏身在蘇格蘭東高地的費特肯（Fettercairn）精品酒廠，在2018年重新推出新包裝酒款後同時引進台灣，2020年是費特肯又有新動作，在原有的12年、28年、40年和50年核心系列之外，新加入了16年與22年，也同步導入台灣市場。
費特肯運用獨創的天使瀑布蒸餾法，在蒸餾器上方安裝冷水環繞降溫裝置，利用凱恩戈姆山脈純淨泉水有效冷卻溫度，幫助最細緻純淨的蒸氣上升，蒸餾出高地區最甜美清新的酒體。長期被潑灑冷泉水的蒸餾器頸部氧化成銅綠色，是費特肯最為人所知的精神標誌。
費特肯16年與22年單一麥芽威士忌，都融入酒廠創新果敢的精神。其中費特肯16年，使用比黑麥芽更甜的巧克力麥芽大麥，以超過210度高溫超過2小時窯乾，創造麥芽更豐富的風味與深烤色；威士忌先在美國白橡木波本酒桶中陳釀，再到精選雪莉桶和波特桶中繼續沉睡2年，讓人在費特肯熱帶風味骨幹中，增強了標誌性精緻風格。
費特肯22年則是唯一在美國白橡木波本桶中陳年，並在最後的13年，換桶到另一精選的波本桶陳年的威士忌，未經冷凝過濾與酒用焦糖調色，彰顯費特肯的核心特徵。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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