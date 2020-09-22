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Lisa撩髮好性感！露肩拍CELINE 黑白形象圖仍是甜美慵懶
CELINE創意總監Hedi Slimane親自出馬，操刀拍攝BLACKPINK Lisa的全新黑白形象照，足見Hedi對Lisa的喜愛，也藉此正式宣布CELINE將持續與Lisa合作，出任全球品牌大使。
日前Lisa以極細鉛筆腿演繹CELINE 2020春夏系列中的丹寧商品，拉長身形、展現神比例，相當搶眼；而在2019年9月她飛去巴黎參加CELINE發表2020春夏大秀時，就因著多張超好看的IG照片而引起話題與關注，此後也在公開場合或私服選搭CELINE的包款；今年6月底，BLACKPINK睽違一年多的最新首波主打單曲「How You Like That」，Lisa也換上全新黑色髮型，身穿CELINE 2020春夏黑、金色條紋連身裙現身，氣場強大，當時Hedi Slimane即親自為她拍攝了一輯黑白形象照。
有鑑於BLACKPINK是當今全球最具話題的韓國女子團體，加上Lisa擅長舞蹈、駕馭服裝的悅人視覺，也持續成為CELINE的合作對象；近日品牌再度釋出創意總監Hedi Slimane在巴黎拍攝的形象圖，Lisa以簡潔造型表現隨性、優雅的姿態，呈現出她個人慵懶甜美的氣質。
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