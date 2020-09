Lisa撩髮好性感！露肩拍CELINE 黑白形象圖仍是甜美慵懶

CELINE創意總監Hedi Slimane親自出馬,操刀拍攝BLACKPINK Lisa的全新黑白形象照,足見Hedi對Lisa的喜愛,也藉此正式宣布CELINE將持續與Lisa合作,出任全球品牌大使。

日前Lisa以極細鉛筆腿演繹CELINE 2020春夏系列中的丹寧商品,拉長身形、展現神比例,相當搶眼;而在2019年9月她飛去巴黎參加CELINE發表2020春夏大秀時,就因著多張超好看的IG照片而引起話題與關注,此後也在公開場合或私服選搭CELINE的包款;今年6月底,BLACKPINK睽違一年多的最新首波主打單曲「How You Like That」,Lisa也換上全新黑色髮型,身穿CELINE 2020春夏黑、金色條紋連身裙現身,氣場強大,當時Hedi Slimane即親自為她拍攝了一輯黑白形象照。