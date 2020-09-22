【2020周年慶】資生堂小紅瓶買1送5太划算、加碼乳霜王

一提到資生堂國際櫃（SHISEIDO GINZA TOKYO），一定會想到的是小紅瓶、乳霜王、面膜水、拉提神霜等經典商品，今年周年慶，資生堂也把經典熱賣產品組成特惠組，要讓大家肌膚都能光瀅透亮。

資生堂的小紅瓶紅妍肌活露，堪稱最強肌底修護精華，找回彈嫩透亮，林俊傑也為小紅瓶代言，直接推出買2瓶資生堂紅妍肌活露N 50ml，原價7,200元，特價5,600元；或是入手紅妍肌活組，買資生堂紅妍肌活露N 50ml，送2瓶紅妍肌活露N 10ml、紅妍淨泉露（豐潤型）30ml、激彈密澎澎霜5ml、激透光水乳霜5ml，特價3,600元。

今年度由侯佩岑代言的頂級極上御藏系列，是針對頂級貴婦抗老使用，特惠組一口氣收入明星商品奧義精華、柔膚露、防禦精華乳，如買極上御藏新生奧義精華 50ml，送極上御藏日霜6ml、晚霜6ml、極上御藏新生奧義精華9ml、極上御藏眼唇霜2.5ml、極上御藏潔膚皂15ml，收入全系列商品特價9,600元，或買極上御藏防禦精華乳50ml，就送極上御藏晚霜6ml特價3,000元。

今年8月剛上市的激抗痕亮采緊緻系列，以及鐵粉也愛的全效抗痕系列，也有特惠組，如買激抗痕亮采緊緻霜（豐潤版）50ml，送激抗痕亮采緊緻乳75ml，特價5,000元。