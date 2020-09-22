聽新聞
test
0:00 / 0:00
中秋烤肉免麻煩 city’super代客醃肉搶商機
不少人已陸續安排中秋烤肉、聚餐行程，看好消費者中秋連假無論在家或戶外烤肉需求，city’super首度攜手加拿大牛肉協會、JFOODO推出高品質加拿大黑牛沙朗、帆立貝、鯛魚、蓮貞豚等燒烤組合等搶攻高端消費者，且依肉品搭配好職人特調醬料醃製，也備好小農蔬菜、各國燒烤醬、手工丸、日本進口麻糬等配料，讓消費者一站式便利買好烤肉食材。
city’super觀察，經過上半年疫情，讓今年中秋聚餐烤肉熱度更為顯著，也發現消費者對高檔食材更講究，近一個月無論是高檔肉品、生鮮及居家烤肉銷量與去年同期有5至6成的銷售成長，尤其以和牛銷量翻倍成長，相當驚人。在中秋肉品銷售旺季以及送禮需求推升下，推出全台肉舖提供代客醃肉及肉品切割客製化服務。
即日起至10/1，city’super推出台灣調味碳烤去骨雞腿肉3片原價280元，特價199元；獨家加拿大黑牛沙朗/紐約客牛排300g原價840元，特價699元；中島水產生干貝500g原價1,200元，特價990元。CJ BIBIGO韓式頂級燒烤拌醬一罐原價129元，特價109元：IRIS小熊維尼造型麻糬250g原價225元，特價199元。凡購買加拿大牛肉滿800元送抽獎券一張，有機會抽中日本麗克特recolte氣炸鍋、日本TOFFY電烤箱及加拿大牛肉禮券等獎。
另外，台隆手創館復興店推出日本特色美味物產大賞，與日本JA全農攜手合作，推出一系列以日本各地方特色風味醬料，像是柴田手作烤肉用醬、熊本縣八種萬能調味醬、九州青辣椒柚子醬，另也針對大小家庭推出不同份量的多功能電烤盤，近來烤肉大多追求環保減少木炭使用，多功能的電烤盤近期買氣受民眾青睞，銷售持續成長。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言