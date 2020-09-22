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中秋烤肉免麻煩 city’super代客醃肉搶商機

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
city’super首度攜手加拿大牛肉協會、JFOODO推出高品質加拿大黑牛沙朗、帆立貝、鯛魚，以及蓮貞豚等燒烤組合等搶攻高端消費者。圖／city’super提供
city’super首度攜手加拿大牛肉協會、JFOODO推出高品質加拿大黑牛沙朗、帆立貝、鯛魚，以及蓮貞豚等燒烤組合等搶攻高端消費者。圖／city’super提供

不少人已陸續安排中秋烤肉、聚餐行程，看好消費者中秋連假無論在家或戶外烤肉需求，city’super首度攜手加拿大牛肉協會、JFOODO推出高品質加拿大黑牛沙朗、帆立貝、鯛魚、蓮貞豚等燒烤組合等搶攻高端消費者，且依肉品搭配好職人特調醬料醃製，也備好小農蔬菜、各國燒烤醬、手工丸、日本進口麻糬等配料，讓消費者一站式便利買好烤肉食材。

city’super觀察，經過上半年疫情，讓今年中秋聚餐烤肉熱度更為顯著，也發現消費者對高檔食材更講究，近一個月無論是高檔肉品、生鮮及居家烤肉銷量與去年同期有5至6成的銷售成長，尤其以和牛銷量翻倍成長，相當驚人。在中秋肉品銷售旺季以及送禮需求推升下，推出全台肉舖提供代客醃肉及肉品切割客製化服務。

即日起至10/1，city’super推出台灣調味碳烤去骨雞腿肉3片原價280元，特價199元；獨家加拿大黑牛沙朗/紐約客牛排300g原價840元，特價699元；中島水產生干貝500g原價1,200元，特價990元。CJ BIBIGO韓式頂級燒烤拌醬一罐原價129元，特價109元：IRIS小熊維尼造型麻糬250g原價225元，特價199元。凡購買加拿大牛肉滿800元送抽獎券一張，有機會抽中日本麗克特recolte氣炸鍋、日本TOFFY電烤箱及加拿大牛肉禮券等獎。

另外，台隆手創館復興店推出日本特色美味物產大賞，與日本JA全農攜手合作，推出一系列以日本各地方特色風味醬料，像是柴田手作烤肉用醬、熊本縣八種萬能調味醬、九州青辣椒柚子醬，另也針對大小家庭推出不同份量的多功能電烤盤，近來烤肉大多追求環保減少木炭使用，多功能的電烤盤近期買氣受民眾青睞，銷售持續成長。

KINYO多功能電烤盤售價1,380元。圖／台隆手創館提供
KINYO多功能電烤盤售價1,380元。圖／台隆手創館提供
九州青辣椒柚子醬每瓶售價250元，復興店限定販售。圖／台隆手創館提供
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recolte Grand Melt煎烤盤售價3,990元，特價2,980元。圖／台隆手創館提供
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熊本縣八種萬能調味醬每瓶售價250元，復興店限定販售。圖／台隆手創館提供
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加拿大黑牛紐約客牛排300g原價840元，特價699元。圖／city’super提供
加拿大黑牛紐約客牛排300g原價840元，特價699元。圖／city’super提供
調味炭烤去骨雞腿排原價280元，特價199元。圖／city’super提供
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日本 肉品 中秋

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