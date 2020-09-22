中秋烤肉免麻煩 city’super代客醃肉搶商機

不少人已陸續安排中秋烤肉、聚餐行程，看好消費者中秋連假無論在家或戶外烤肉需求，city’super首度攜手加拿大牛肉協會、JFOODO推出高品質加拿大黑牛沙朗、帆立貝、鯛魚、蓮貞豚等燒烤組合等搶攻高端消費者，且依肉品搭配好職人特調醬料醃製，也備好小農蔬菜、各國燒烤醬、手工丸、日本進口麻糬等配料，讓消費者一站式便利買好烤肉食材。

city’super觀察，經過上半年疫情，讓今年中秋聚餐烤肉熱度更為顯著，也發現消費者對高檔食材更講究，近一個月無論是高檔肉品、生鮮及居家烤肉銷量與去年同期有5至6成的銷售成長，尤其以和牛銷量翻倍成長，相當驚人。在中秋肉品銷售旺季以及送禮需求推升下，推出全台肉舖提供代客醃肉及肉品切割客製化服務。

即日起至10/1，city’super推出台灣調味碳烤去骨雞腿肉3片原價280元，特價199元；獨家加拿大黑牛沙朗/紐約客牛排300g原價840元，特價699元；中島水產生干貝500g原價1,200元，特價990元。CJ BIBIGO韓式頂級燒烤拌醬一罐原價129元，特價109元：IRIS小熊維尼造型麻糬250g原價225元，特價199元。凡購買加拿大牛肉滿800元送抽獎券一張，有機會抽中日本麗克特recolte氣炸鍋、日本TOFFY電烤箱及加拿大牛肉禮券等獎。