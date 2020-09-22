國慶日壽星注意！入住首都飯店 第2晚「0元」

入秋氣候逐漸轉涼，最適合安排一趟慢活之旅。首都大飯店即日起推出「首都秋遊季，來台北Chill行」住房優惠，「秋好眠」專案不含早餐每房2,199元起；「秋好食」專案含早餐每房2,999元起。為歡慶國慶雙十，凡國慶雙十當日壽星，可享第2晚住宿0元優惠，10月1日起開放預訂，限量30名，訂完為止。

不是國慶寶寶也別擔心，只要是10月壽星或名字與「秋」同音的民眾，10月底前入住「秋好食專案」，可享續住第2晚半價或單次入住2房優惠，除可入住豪華客房外，還可指定近期超夯網美房型香榭客房。兩種客房均設有15坪起寬敞空間、乾濕分離衛浴、浴缸及獨立陽台等舒適完善設備。電話：02-2507-5518轉分機172，或上首都大飯店官網查詢。