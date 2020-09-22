變身海底鍊金術士 OMEGA複合材質海馬300米腕表新登場

雖然覆蓋地球表面多數面積，但深不可測的海洋仍藏有人類探索不完的生機與奧秘。多數潛水腕表標榜強悍的防水性能，雖然多數配戴者並不會實際下潛海平面，但手表如何透過表殼材料的運用，賦予表款更優異的物理性，則讓表廠紛紛變身海底的鍊金術士，以化學挑戰極限。

輕量的鈦合金、貴金屬的合金，在潛水表中都不陌生；歐米茄（OMEGA）則再結了1993年首次使用的「鉭」，創造出新款海馬潛水300米計時碼表。符號為Ta、原子序為73的「鉭」取自希臘神話中、天神宙斯之子的名字。具有堅硬藍灰成色的鉭，又以優異的抗腐蝕能力為特色，被結合2級鈦金屬、18K Sedna金之後成為表款鏈節的材質；18K Sedna金同時再運用在表圈與表冠上，讓表款同時兼具優異防水性能（300米）、貴氣與優異的抗腐蝕性。