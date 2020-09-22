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GU攜手《魔物獵人Monster Hunter》打造限定款 超高人氣一開賣就斷碼！
不讓姐妹品牌UNIQLO和《鬼滅之刃》的第二波聯名系列專美於前，GU也突然發售同樣具有超高人氣的遊戲《魔物獵人Monster Hunter》合作限定款，網路商店剛開賣就迅速斷碼，受歡迎程度可見一斑。
歷久不衰的遊戲《魔物獵人》自從2004年推出後，就受到全世界的遊戲迷歡迎，不斷的推陳出新設計出新關卡，而且有著可單人或同時多人解任務的特色，並衍生出不同的版本。而GU在繼推出《精靈寶可夢Pokémon》聯名系列後，突然釋出與《魔物獵人》合作男裝，令用具代表性的角色、魔物與武器為主題，如該系列的代表怪物及獵人生活不可或缺的道具，並將人氣角色以剪報風格的設計融入T恤當中，打造出具《魔物獵人》世界觀的聯名款。
GU與《魔物獵人》聯名系列以當下最流行的紅色與橘色為主色調，以黑、灰和白調和，將具街頭潮流感的袖口印花與背面印花設計融入T恤、連帽上衣、大學圓領衫等經典單品中，一共推出6款。即使是採突發的方式率先在網路商店販售，但憑藉著高人氣的魅力，不少款式的S和M尺寸都迅速斷碼了。不過，GU表示在正式於9月25日實體店面上市後，將會備齊各款的尺寸，供消費者選購。
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