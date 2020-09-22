只送不賣！PC-cillin推創意乖乖聯名包 限時6天拍就送
隨著全球疫情延燒，駭客們也抓緊大家可以不出門但一定得上網的需求，以千變萬化的網路威脅樣貌，威脅民眾的個人資訊安全。趨勢科技指出，今年截至8月底，台灣偵測到詐騙網址數量已高達170萬，其中與疫情相關如口罩預購、宅配簡訊、振興券等「在地化」主題，皆被駭客利用來進行詐騙。日前大量名人、網紅粉絲專頁遭駭的事件，至今也仍持續延燒中，讓人不得不在享受科技便利的同時，也得主動加強資訊安全防護等級。
為宣導大眾建立資安意識，並慶祝PC-cillin 2021雲端版全面進化上市，除了新購用戶免費送7-ELEVEN禮券500元，還可抽iPhone 12之外，趨勢科技更於台北市府轉運站1樓售票大廳推出「C琳特務創意販賣所」，自即日起至9月27日，每天11～21時，民眾只要在現場下載「PC-cillin行動安全防護」App，或是拍照上傳趨勢科技乖乖造句聯名包的照片到個人臉書或IG，就能免費獲得只送不賣的限量乖乖造句聯名包，一起防毒乖乖裝。指定Happy Hour時段還有加碼翻倍送乖乖聯名包，以及趨勢紛絲獨享活動。
PC-cillin 2021雲端版今年全面再進化，不僅能防毒、防駭，還能保護個資、防範網路詐騙，全面保護電腦和手機安全。大幅強化對於詐騙網址、網路釣魚的偵測及防護力，獨家「詐騙剋星」功能，提升未知詐騙簡訊偵測力，預先示警，針對iOS用戶，更具有簡訊過濾、圖像辨識功能，幫助用戶對惡意網址作出精準判斷。如果是電腦中有許多重要資料的用戶，「勒索剋星」功能可即時阻擋勒索病毒加密，隨時保護重要檔案和照片影片，全面守護上網裝置與個資安全。
而今年因疫情宅在家，也讓民眾網購、行動支付頻率大增，「安心Pay」功能提供多重線上交易防護，無論瀏覽購物網站或使用網路銀行，可即時阻擋以竊取交易資料為目標的惡意攻擊，防止重要個資被竊。另外也貼心設計「無干擾模式」，在全螢幕模式下進行遊戲或工作時，將自動開啟無干擾模式，暫停非緊急通知、預約掃瞄作業或Line等應用程式，不干擾遊戲進行且仍可獲得安全防護。
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