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費城76人隊球迷看過來！Joel Embiid簽名戰靴抵台開賣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNDER ARMOUR推出球星Joel Embiid首代簽名籃球鞋UA EMBIID ONE正式抵台開賣。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR推出球星Joel Embiid首代簽名籃球鞋UA EMBIID ONE正式抵台開賣。圖／UNDER ARMOUR提供

費城76人隊的球迷又多了一雙要收藏的戰靴了，那就是UNDER ARMOUR推出球星Joel Embiid首代簽名籃球鞋UA EMBIID ONE正式抵台開賣。另外，PUMA以King球鞋為設計靈感，將足球風格細節注入，打造全新Centaur King復古潮鞋。

UNDER ARMOUR在2018年正式簽下NBA費城76人中鋒Joel Embiid，並打破了傳統「中鋒不賣鞋」的刻板印象，正式推出UA EMBIID ONE籃球鞋。外觀上不僅滿滿設計巧思，還採用UA Micro-G®及HOVR旗艦中底科技，並在鞋側增加TPU支撐片來提升穩定性，中筒設計上也給予高度支撐，滿足進攻和籃板爭奪上所需效能。同時，不規則紋路鞋底設計則提供有效抓地力，足以適應位置變向和快速切入的打法。同時UA EMBIID ONE在鞋面設計上採用輕質網眼布料，除更透氣舒適外，其貼合包覆性也能大幅增添腳步穩定度。

從自家經典球鞋獲得啟發的PUMA本季推出Centaur King 復古鞋款，透過加厚鞋面上的縫線及獨特可拆卸的鞋舌結構，重新演繹進化風格。有著像是針織襪套結構，以及全黑鞋面搭配招牌白色Logo設計，呼應了足球鞋的算。另一款Future PUMA Rider則有減震的顆粒大底及超輕盈的鞋身，加上混合尼龍、麂皮、與皮革色塊拼接，搭配Rider Foam中底，讓搶眼外型也不失舒適機能。同系列專為女性打造的 Kyron QUEEN款利用橡膠包覆的鞋底前側以拼湊出大小方格，白色皮革鞋面搭配湛藍色Logo點綴，打造多變百搭造型。

PUMA Centaur King鞋4,980元。圖／PUMA提供
PUMA Centaur King鞋4,980元。圖／PUMA提供
PUMA Future Rider King鞋4,280元。圖／PUMA提供
PUMA Future Rider King鞋4,280元。圖／PUMA提供
Joel Embiid首代UA EMBIID ONE簽名籃球鞋4,480元。圖／UNDER ARMOUR提供
Joel Embiid首代UA EMBIID ONE簽名籃球鞋4,480元。圖／UNDER ARMOUR提供
PUMA Kyron Queen鞋4,580元。圖／PUMA提供
PUMA Kyron Queen鞋4,580元。圖／PUMA提供

Under Armour PUMA

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