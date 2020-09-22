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費城76人隊球迷看過來！Joel Embiid簽名戰靴抵台開賣
費城76人隊的球迷又多了一雙要收藏的戰靴了，那就是UNDER ARMOUR推出球星Joel Embiid首代簽名籃球鞋UA EMBIID ONE正式抵台開賣。另外，PUMA以King球鞋為設計靈感，將足球風格細節注入，打造全新Centaur King復古潮鞋。
UNDER ARMOUR在2018年正式簽下NBA費城76人中鋒Joel Embiid，並打破了傳統「中鋒不賣鞋」的刻板印象，正式推出UA EMBIID ONE籃球鞋。外觀上不僅滿滿設計巧思，還採用UA Micro-G®及HOVR旗艦中底科技，並在鞋側增加TPU支撐片來提升穩定性，中筒設計上也給予高度支撐，滿足進攻和籃板爭奪上所需效能。同時，不規則紋路鞋底設計則提供有效抓地力，足以適應位置變向和快速切入的打法。同時UA EMBIID ONE在鞋面設計上採用輕質網眼布料，除更透氣舒適外，其貼合包覆性也能大幅增添腳步穩定度。
從自家經典球鞋獲得啟發的PUMA本季推出Centaur King 復古鞋款，透過加厚鞋面上的縫線及獨特可拆卸的鞋舌結構，重新演繹進化風格。有著像是針織襪套結構，以及全黑鞋面搭配招牌白色Logo設計，呼應了足球鞋的算。另一款Future PUMA Rider則有減震的顆粒大底及超輕盈的鞋身，加上混合尼龍、麂皮、與皮革色塊拼接，搭配Rider Foam中底，讓搶眼外型也不失舒適機能。同系列專為女性打造的 Kyron QUEEN款利用橡膠包覆的鞋底前側以拼湊出大小方格，白色皮革鞋面搭配湛藍色Logo點綴，打造多變百搭造型。
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