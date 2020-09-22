費城76人隊球迷看過來！Joel Embiid簽名戰靴抵台開賣

費城76人隊的球迷又多了一雙要收藏的戰靴了，那就是UNDER ARMOUR推出球星Joel Embiid首代簽名籃球鞋UA EMBIID ONE正式抵台開賣。另外，PUMA以King球鞋為設計靈感，將足球風格細節注入，打造全新Centaur King復古潮鞋。

UNDER ARMOUR在2018年正式簽下NBA費城76人中鋒Joel Embiid，並打破了傳統「中鋒不賣鞋」的刻板印象，正式推出UA EMBIID ONE籃球鞋。外觀上不僅滿滿設計巧思，還採用UA Micro-G®及HOVR旗艦中底科技，並在鞋側增加TPU支撐片來提升穩定性，中筒設計上也給予高度支撐，滿足進攻和籃板爭奪上所需效能。同時，不規則紋路鞋底設計則提供有效抓地力，足以適應位置變向和快速切入的打法。同時UA EMBIID ONE在鞋面設計上採用輕質網眼布料，除更透氣舒適外，其貼合包覆性也能大幅增添腳步穩定度。