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免費穿浴衣遊逛「新光三越日本展」用吃喝玩樂偽出國

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越日本展9月24日至10月6日率先在台北南西店一館9樓登場，百貨會員可免費獲得浴衣體驗。記者江佩君／攝影
新光三越日本展9月24日至10月6日率先在台北南西店一館9樓登場，百貨會員可免費獲得浴衣體驗。記者江佩君／攝影

每年隨著周年慶一起high的新光三越日本展，本周四起9月24日至10月6日率先在台北南西店一館9樓登場，集結近40家日本人氣美食、名物，並獨家引進日本人氣百元商店「Can Do」快閃，百貨會員還可免費獲得浴衣體驗，在現場拍照打卡。在無法出國的現在，讓日本愛好者透過日本展購入懷念之味，紓解一下思鄉情懷。

日本不少百元商店提供具設計感又親民的價格，來自日本的「Can Do」這回獨家快閃新光三越南西店日本展，無論是富士山系列美濃燒餐碗、和風餐巾墊，或是可愛的醬料瓶小碟、伸懶腰貓咪筷架以及設計簡約俐落的東京城市系列收納包，所有商品均一價49元，相當好入手。另外，今年首度引進「一番賞」專門店，有御宅族最愛的各式動漫角色公仔。

現在就算無法出發日本，在這裡也能買到日本特色伴手禮。新光三越日本展推出日本四大人氣伴手禮，包括北海道「函館菓子工坊」帶來使用當地濃郁函館牛乳的招牌起司蛋糕，以及首次登場的巧克力生乳捲、北海道有機南瓜布丁等。另有首度來台的「長崎福砂屋」帶來手工製作長崎蛋糕、「九州由布院」的半熟起司蛋糕、東京「Press Butter Sand」首度推出抹茶口味奶油餅乾。

逛日本展還是要來點日本庶民小吃才夠味，現場包括初登場的「天海堂」牛排炒麵、「鶴一家拉麵」，以及日本章魚燒、海鮮歐姆蛋炒麵，以及每年日本展高人氣的七福神雕魚燒等。

北海道函館菓子工坊巧克力生乳捲490元。圖／新光三越提供
北海道函館菓子工坊巧克力生乳捲490元。圖／新光三越提供
新光三越日本展9月24日至10月6日率先在台北南西店一館9樓登場，百貨會員可免費獲得浴衣體驗。
新光三越日本展9月24日至10月6日率先在台北南西店一館9樓登場，百貨會員可免費獲得浴衣體驗。
Can Do漢堡薯條小錢包，均一價49元。圖／新光三越提供
Can Do漢堡薯條小錢包，均一價49元。圖／新光三越提供
Can Do日本岐阜職人美濃燒富士山系列，均一價49元。圖／新光三越提供
Can Do日本岐阜職人美濃燒富士山系列，均一價49元。圖／新光三越提供
福砂屋長崎蛋糕首度來台登場。圖／新光三越提供
福砂屋長崎蛋糕首度來台登場。圖／新光三越提供
天海堂牛排炒麵380元起。圖／新光三越提供
天海堂牛排炒麵380元起。圖／新光三越提供
東京Press Butter Sand抹茶口味奶油餅乾，5入590元/9入990元。圖／新光三越提供
東京Press Butter Sand抹茶口味奶油餅乾，5入590元/9入990元。圖／新光三越提供
「一番賞」專門店有御宅族最愛的各式動漫角色公仔。圖／新光三越提供
「一番賞」專門店有御宅族最愛的各式動漫角色公仔。圖／新光三越提供

日本 長崎

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