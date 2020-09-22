免費穿浴衣遊逛「新光三越日本展」用吃喝玩樂偽出國

每年隨著周年慶一起high的新光三越日本展，本周四起9月24日至10月6日率先在台北南西店一館9樓登場，集結近40家日本人氣美食、名物，並獨家引進日本人氣百元商店「Can Do」快閃，百貨會員還可免費獲得浴衣體驗，在現場拍照打卡。在無法出國的現在，讓日本愛好者透過日本展購入懷念之味，紓解一下思鄉情懷。

日本不少百元商店提供具設計感又親民的價格，來自日本的「Can Do」這回獨家快閃新光三越南西店日本展，無論是富士山系列美濃燒餐碗、和風餐巾墊，或是可愛的醬料瓶小碟、伸懶腰貓咪筷架以及設計簡約俐落的東京城市系列收納包，所有商品均一價49元，相當好入手。另外，今年首度引進「一番賞」專門店，有御宅族最愛的各式動漫角色公仔。

現在就算無法出發日本，在這裡也能買到日本特色伴手禮。新光三越日本展推出日本四大人氣伴手禮，包括北海道「函館菓子工坊」帶來使用當地濃郁函館牛乳的招牌起司蛋糕，以及首次登場的巧克力生乳捲、北海道有機南瓜布丁等。另有首度來台的「長崎福砂屋」帶來手工製作長崎蛋糕、「九州由布院」的半熟起司蛋糕、東京「Press Butter Sand」首度推出抹茶口味奶油餅乾。