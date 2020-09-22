聽新聞
test
0:00 / 0:00
免費穿浴衣遊逛「新光三越日本展」用吃喝玩樂偽出國
每年隨著周年慶一起high的新光三越日本展，本周四起9月24日至10月6日率先在台北南西店一館9樓登場，集結近40家日本人氣美食、名物，並獨家引進日本人氣百元商店「Can Do」快閃，百貨會員還可免費獲得浴衣體驗，在現場拍照打卡。在無法出國的現在，讓日本愛好者透過日本展購入懷念之味，紓解一下思鄉情懷。
日本不少百元商店提供具設計感又親民的價格，來自日本的「Can Do」這回獨家快閃新光三越南西店日本展，無論是富士山系列美濃燒餐碗、和風餐巾墊，或是可愛的醬料瓶小碟、伸懶腰貓咪筷架以及設計簡約俐落的東京城市系列收納包，所有商品均一價49元，相當好入手。另外，今年首度引進「一番賞」專門店，有御宅族最愛的各式動漫角色公仔。
現在就算無法出發日本，在這裡也能買到日本特色伴手禮。新光三越日本展推出日本四大人氣伴手禮，包括北海道「函館菓子工坊」帶來使用當地濃郁函館牛乳的招牌起司蛋糕，以及首次登場的巧克力生乳捲、北海道有機南瓜布丁等。另有首度來台的「長崎福砂屋」帶來手工製作長崎蛋糕、「九州由布院」的半熟起司蛋糕、東京「Press Butter Sand」首度推出抹茶口味奶油餅乾。
逛日本展還是要來點日本庶民小吃才夠味，現場包括初登場的「天海堂」牛排炒麵、「鶴一家拉麵」，以及日本章魚燒、海鮮歐姆蛋炒麵，以及每年日本展高人氣的七福神雕魚燒等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言