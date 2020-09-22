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全台3千店限定！7-11推「Hello Kitty口罩掛繩收納組」　還有蛋黃哥雙層杯

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN將於9月23日起再度推出全台3,000間門市限定販售的「Hello Kitty口罩掛繩收納組」（不含口罩），共3款、每款售價99元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月23日起再度推出全台3,000間門市限定販售的「Hello Kitty口罩掛繩收納組」（不含口罩），共3款、每款售價99元。圖／7-ELEVEN提供

繼實用又可愛的迪士尼系列口罩掛繩之後，7-ELEVEN將於9月23日起再度推出全台3,000間門市限定販售的「Hello Kitty口罩掛繩收納組」（不含口罩），將口罩套上掛繩後，在用餐時可把口罩放下掛在胸前，這次還附上小型收納袋，更加方便，掛繩上有調節鈕扣可伸縮繩子的長度，大人、小孩皆適宜，共推出3款，每款售價99元。

9月27日7-ELEVEN還將於全台3,000間門市獨家限量首賣4款「三麗鷗雙層玻璃杯組」，共有Hello Kitty、Kiki&Lala、蛋黃哥等造型，每款皆可搭配不同款式的矽膠杯蓋，矽膠杯蓋還能放在桌上當作雙層玻璃杯的杯墊，透過杯底的透視槽，可以看到杯蓋上的造型小飾品，值得粉絲收藏，每款售價599元。

除了三麗鷗系列之外，7-ELEVEN於9月23日還將推出內有愛睏睡衣蠟筆小新、不理不理左衛門、蠟筆小新、小白等4款公仔的蠟筆小新入浴球，每款售價180元；另外還有角落小夥伴綜合水果軟糖、有點濃高鈣牛奶片－角落小夥伴、史努比款義大利Zaini驚喜蛋等新品。

7-ELEVEN將於9月23日起再度推出全台3,000間門市限定販售的「Hello Kitty口罩掛繩收納組」（不含口罩），共3款、每款售價99元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月23日起再度推出全台3,000間門市限定販售的「Hello Kitty口罩掛繩收納組」（不含口罩），共3款、每款售價99元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月27日推出4款三麗鷗雙層玻璃杯組，每款售價599元，全台3,000間門市限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月27日推出4款三麗鷗雙層玻璃杯組，每款售價599元，全台3,000間門市限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月27日推出4款三麗鷗雙層玻璃杯組，矽膠杯蓋也可當杯墊使用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月27日推出4款三麗鷗雙層玻璃杯組，矽膠杯蓋也可當杯墊使用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月27日推出4款三麗鷗雙層玻璃杯組，每款售價599元，全台3,000間門市限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月27日推出4款三麗鷗雙層玻璃杯組，每款售價599元，全台3,000間門市限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月23日起再度推出全台3,000間門市限定販售的「Hello Kitty口罩掛繩收納組」（不含口罩），附有更加方便的小型收納袋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月23日起再度推出全台3,000間門市限定販售的「Hello Kitty口罩掛繩收納組」（不含口罩），附有更加方便的小型收納袋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月27日推出4款三麗鷗雙層玻璃杯組，每款售價599元，全台3,000間門市限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月27日推出4款三麗鷗雙層玻璃杯組，每款售價599元，全台3,000間門市限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月23日起再度推出全台3,000間門市限定販售的「Hello Kitty口罩掛繩收納組」（不含口罩），共3款、每款售價99元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月23日起再度推出全台3,000間門市限定販售的「Hello Kitty口罩掛繩收納組」（不含口罩），共3款、每款售價99元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月27日推出4款三麗鷗雙層玻璃杯組，矽膠杯蓋也可當杯墊使用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月27日推出4款三麗鷗雙層玻璃杯組，矽膠杯蓋也可當杯墊使用。圖／7-ELEVEN提供

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