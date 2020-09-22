全台3千店限定！7-11推「Hello Kitty口罩掛繩收納組」　還有蛋黃哥雙層杯

繼實用又可愛的迪士尼系列口罩掛繩之後，7-ELEVEN將於9月23日起再度推出全台3,000間門市限定販售的「Hello Kitty口罩掛繩收納組」（不含口罩），將口罩套上掛繩後，在用餐時可把口罩放下掛在胸前，這次還附上小型收納袋，更加方便，掛繩上有調節鈕扣可伸縮繩子的長度，大人、小孩皆適宜，共推出3款，每款售價99元。

9月27日7-ELEVEN還將於全台3,000間門市獨家限量首賣4款「三麗鷗雙層玻璃杯組」，共有Hello Kitty、Kiki&Lala、蛋黃哥等造型，每款皆可搭配不同款式的矽膠杯蓋，矽膠杯蓋還能放在桌上當作雙層玻璃杯的杯墊，透過杯底的透視槽，可以看到杯蓋上的造型小飾品，值得粉絲收藏，每款售價599元。