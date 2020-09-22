The North Face推出新ICON系列 邀吳建豪耍帥穿搭裝潮

戶外專業運動品牌The North Face發表全新的ICON系列，找來演、歌雙棲的吳建豪（Van Ness）詮釋，形塑探索永不停止的精神。而他亦以黑人辨子頭的造型，混搭招牌MOUNTAIN LIGHT夾克，創造出截然不同的潮流感。

THE NORTH FACE於70年代陸續推出了ICON系列，包含登山服、防風夾克、登山馱包…等，以強悍的功能性深受戶外活動愛好者的青睞。而此次全新的MOUNTAIN LIGHT夾克，更是使用了2019年推出的FUTURELIGHT™防水透氣科技面料來打造，還請來吳建豪演繹Summit Gold配色款。而且，系列夾克同時兼顧環境的可持續性發展，具有靜音、柔軟、有彈性及環保等特性，能時刻保持身體的乾爽舒適。吳建豪以上海夜晚為背景，身穿亮黃色的夾克，凸顯了品牌所要表達的探索精神，更象徵這系列從山峰走向街頭的轉變。

吳建豪演繹亮黃色款的ICON系列MOUNTAIN LIGHT夾克14,880元。圖／The North Face提供

全新ICON系列除了，MOUNTAIN LIGHT夾克之外，另一經典就是NUPTSE羽絨夾克，靈感源自1996年款的設計，採用閃亮防撕裂面料及DWR防潑水處理，內為700蓬鬆度的羽絨填充保暖層，讓夾克保持輕便的同時也牢牢鎖住溫暖。並如同MOUNTAIN LIGHT夾克，提供了紅、黃、藍等原屬於高山探險的高飽和色彩配置。包袋產品則有BASE CAMP DUFFLE手提包、腰包、BARDU斜背包，以及不同尺寸的FUSEBOX雙肩包，供消費者來做搭配。

吳建豪演繹亮黃色款的ICON系列MOUNTAIN LIGHT夾克14,880元。圖／The North Face提供

ICON系列EXPLORE BARDU II隨身小包1,780元。圖／The North Face提供

ICON系列MOUNTAIN LIGHT夾克14,880元。圖／The North Face提供

ICON系列MOUNTAIN LIGHT夾克14,880元。圖／The North Face提供

ICON系列NUPTSE羽絨夾克13,380元。圖／The North Face提供

ICON系列NUPTSE羽絨夾克13,380元。圖／The North Face提供

ICON系列EXPLORE FUSEBOX手提包4,880元。圖／The North Face提供