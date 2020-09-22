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The North Face推出新ICON系列 邀吳建豪耍帥穿搭裝潮
戶外專業運動品牌The North Face發表全新的ICON系列，找來演、歌雙棲的吳建豪（Van Ness）詮釋，形塑探索永不停止的精神。而他亦以黑人辨子頭的造型，混搭招牌MOUNTAIN LIGHT夾克，創造出截然不同的潮流感。
THE NORTH FACE於70年代陸續推出了ICON系列，包含登山服、防風夾克、登山馱包…等，以強悍的功能性深受戶外活動愛好者的青睞。而此次全新的MOUNTAIN LIGHT夾克，更是使用了2019年推出的FUTURELIGHT™防水透氣科技面料來打造，還請來吳建豪演繹Summit Gold配色款。而且，系列夾克同時兼顧環境的可持續性發展，具有靜音、柔軟、有彈性及環保等特性，能時刻保持身體的乾爽舒適。吳建豪以上海夜晚為背景，身穿亮黃色的夾克，凸顯了品牌所要表達的探索精神，更象徵這系列從山峰走向街頭的轉變。
全新ICON系列除了，MOUNTAIN LIGHT夾克之外，另一經典就是NUPTSE羽絨夾克，靈感源自1996年款的設計，採用閃亮防撕裂面料及DWR防潑水處理，內為700蓬鬆度的羽絨填充保暖層，讓夾克保持輕便的同時也牢牢鎖住溫暖。並如同MOUNTAIN LIGHT夾克，提供了紅、黃、藍等原屬於高山探險的高飽和色彩配置。包袋產品則有BASE CAMP DUFFLE手提包、腰包、BARDU斜背包，以及不同尺寸的FUSEBOX雙肩包，供消費者來做搭配。
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