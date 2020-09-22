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手刀快搶！ASAHI SuperDry快閃餐酒店 中秋菜色新登場
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※飲酒過量，害人害己。
日前瞬間秒殺的「Asahi SUPER DRY 辛口迴轉餐酒限定店」，近日又有新動作。近期推出中秋限定的全新菜單，並增設站吧與外帶吧，同時並將首波頗具好評的甜點小米布丁也加入菜單，讓享受Asahi辛口啤酒，擁有更多舌尖樂趣。
「Asahi SUPER DRY辛口迴轉餐酒限定店」集結台灣南北兩大人氣餐廳：台北人氣名店VG Taipei與屏東AKAME最新姊妹餐飲品牌Mathariri，端出一系列適合搭配Asahi辛口啤酒的山系、海系餐點，店內同時設置站吧區，讓人等候時可享受pre-drink的悠閒時光，Asahi並推出期間限定，混合經典與黑啤的特調Asahi黃啤口味。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※飲酒過量，害人害己。
而本次推出的中秋限定彩蛋，適合以特調Asahi黃啤搭配的主餐則有「香料鴨胸」，Mathariri主廚徐忠和選用肉質鮮嫩的屏東鴨胸經風乾慢烤，以啤酒的香氣呼應山林香料的多層次變奏；VG Taipei主廚陳子洋則用特殊醬汁及發酵茴香頭的「煎烤嫩煮牛舌」，佐Asahi SUPER DRY黑啤的深烘麥芽。第二波新菜色預計從9月25日登場，直至餐期結束的10月4日。
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