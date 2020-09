BLACKPINK Rosé巨星氣場搶登封 Tiffany個性珠寶助攻

韓國女團BLACKPINK人氣翻天,帶貨力十足,每位團員都分別搶下精品代言,而且每個月的時尚雜誌封面都會有團員「登封」,可以說是全球時尚指標。據說是團員中最安靜的Rosé朴彩英,出生於紐西蘭,唱功超強是BLACKPINK的領唱,外型冷豔氣場強大的她個性又相當隨和,深受粉絲喜愛,除了本季成為有史以來登上SAINT LAURENT形象廣告的第一位亞洲面孔,她這個月登上韓國時尚雜誌封面,則以搖滾巨星架勢演繹珠寶品牌Tiffany的個性風格珠寶,展現別具個人風格的時尚魅力。

Rosé在封面造型中換穿了幾套不同剪裁設計的黑色小洋裝,演繹Tiffany最新的T1系列珠寶及Tiffany Jewel Box高級珠寶。Tiffany T1系列是今年由品牌藝術總監Reed Krakoff推出的全新T系列篇章,設計凸顯標誌性的字母「T」圖樣。風格剛柔並濟、大膽而精緻,將簡約線條和圖形與優雅棱角比例相結合,專為獨具自我風格的時髦人士而設計,由Rosé的完美演繹。而Tiffany Jewel Box系列高級珠寶則以大自然為靈感詮釋品牌的傳統經典符碼,包括自然主義的蝴蝶、或裝飾藝術的幾何線條,都在Rosé的詮釋下呈現出洗鍊摩登的時尚風貌。 TIFFANY & CO. T1系列手環與戒指,56,000元起。圖/Tiffany提供 Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Ribbon鉑金項鍊,鑲嵌一顆重量逾10克拉的祖母綠式切割祖母綠,總重超過21克拉的矩形切割藍寶石,以及總重超過35克拉的矩形切割鑽石,價格店洽。圖/Tiffany提供 超人氣天團BLACKPINK團員Rosé朴彩英配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖/取自IG @roses_are_rosie TIFFANY & CO. T1系列18K金與18K白金手環與戒指,56,000元起。。圖/Tiffany提供 Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Ribbon鉑金耳環,鑲嵌總重超過11克拉的祖母綠形切割海藍寶石,以及總重超過5克拉的梯方形切割和三角形切割鑽石,價格店洽。圖/Tiffany提供 超人氣天團BLACKPINK團員Rosé朴彩英配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖/取自IG @roses_are_rosie Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Frame鉑金項鍊,鑲嵌總重超過36克拉藍寶石、總重超過13克拉銅鋰碧璽、總重超過16克拉的藍碧璽、總重超過16克拉的海水藍寶以及總重超過8克拉的鑽石,價格店洽。圖/Tiffany提供 TIFFANY & CO. T1系列全新作品,18K金戒指,32,000元起。圖/Tiffany提供 超人氣天團BLACKPINK團員Rosé朴彩英配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖/取自IG @roses_are_rosie 超人氣天團BLACKPINK團員Rosé朴彩英配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖/取自IG @roses_are_rosie Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Icons 18K金和鉑金手鐲,鑲嵌總重超過15克拉的混合式切割鑽石,約708萬元。圖/Tiffany提供 Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Flight 18K金鑲嵌總重逾4克拉枕形切割鑽石耳環,約5,26萬5,000元。圖/Tiffany提供