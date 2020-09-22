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BLACKPINK Rosé巨星氣場搶登封 Tiffany個性珠寶助攻

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
超人氣天團BLACKPINK團員Rosé朴彩英配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @roses_are_rosie
超人氣天團BLACKPINK團員Rosé朴彩英配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @roses_are_rosie

韓國女團BLACKPINK人氣翻天，帶貨力十足，每位團員都分別搶下精品代言，而且每個月的時尚雜誌封面都會有團員「登封」，可以說是全球時尚指標。據說是團員中最安靜的Rosé朴彩英，出生於紐西蘭，唱功超強是BLACKPINK的領唱，外型冷豔氣場強大的她個性又相當隨和，深受粉絲喜愛，除了本季成為有史以來登上SAINT LAURENT形象廣告的第一位亞洲面孔，她這個月登上韓國時尚雜誌封面，則以搖滾巨星架勢演繹珠寶品牌Tiffany的個性風格珠寶，展現別具個人風格的時尚魅力。

Rosé在封面造型中換穿了幾套不同剪裁設計的黑色小洋裝，演繹Tiffany最新的T1系列珠寶及Tiffany Jewel Box高級珠寶。Tiffany T1系列是今年由品牌藝術總監Reed Krakoff推出的全新T系列篇章，設計凸顯標誌性的字母「T」圖樣。風格剛柔並濟、大膽而精緻，將簡約線條和圖形與優雅棱角比例相結合，專為獨具自我風格的時髦人士而設計，由Rosé的完美演繹。而Tiffany Jewel Box系列高級珠寶則以大自然為靈感詮釋品牌的傳統經典符碼，包括自然主義的蝴蝶、或裝飾藝術的幾何線條，都在Rosé的詮釋下呈現出洗鍊摩登的時尚風貌。

TIFFANY & CO. T1系列手環與戒指，56,000元起。圖／Tiffany提供
TIFFANY & CO. T1系列手環與戒指，56,000元起。圖／Tiffany提供
Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Ribbon鉑金項鍊，鑲嵌一顆重量逾10克拉的祖母綠式切割祖母綠，總重超過21克拉的矩形切割藍寶石，以及總重超過35克拉的矩形切割鑽石，價格店洽。圖／Tiffany提供
Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Ribbon鉑金項鍊，鑲嵌一顆重量逾10克拉的祖母綠式切割祖母綠，總重超過21克拉的矩形切割藍寶石，以及總重超過35克拉的矩形切割鑽石，價格店洽。圖／Tiffany提供
超人氣天團BLACKPINK團員Rosé朴彩英配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @roses_are_rosie
超人氣天團BLACKPINK團員Rosé朴彩英配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @roses_are_rosie
TIFFANY & CO. T1系列18K金與18K白金手環與戒指，56,000元起。。圖／Tiffany提供
TIFFANY & CO. T1系列18K金與18K白金手環與戒指，56,000元起。。圖／Tiffany提供
Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Ribbon鉑金耳環，鑲嵌總重超過11克拉的祖母綠形切割海藍寶石，以及總重超過5克拉的梯方形切割和三角形切割鑽石，價格店洽。圖／Tiffany提供
Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Ribbon鉑金耳環，鑲嵌總重超過11克拉的祖母綠形切割海藍寶石，以及總重超過5克拉的梯方形切割和三角形切割鑽石，價格店洽。圖／Tiffany提供
超人氣天團BLACKPINK團員Rosé朴彩英配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @roses_are_rosie
超人氣天團BLACKPINK團員Rosé朴彩英配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @roses_are_rosie
Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Frame鉑金項鍊，鑲嵌總重超過36克拉藍寶石、總重超過13克拉銅鋰碧璽、總重超過16克拉的藍碧璽、總重超過16克拉的海水藍寶以及總重超過8克拉的鑽石，價格店洽。圖／Tiffany提供
Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Frame鉑金項鍊，鑲嵌總重超過36克拉藍寶石、總重超過13克拉銅鋰碧璽、總重超過16克拉的藍碧璽、總重超過16克拉的海水藍寶以及總重超過8克拉的鑽石，價格店洽。圖／Tiffany提供
TIFFANY & CO. T1系列全新作品，18K金戒指，32,000元起。圖／Tiffany提供
TIFFANY & CO. T1系列全新作品，18K金戒指，32,000元起。圖／Tiffany提供
超人氣天團BLACKPINK團員Rosé朴彩英配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @roses_are_rosie
超人氣天團BLACKPINK團員Rosé朴彩英配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @roses_are_rosie
超人氣天團BLACKPINK團員Rosé朴彩英配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @roses_are_rosie
超人氣天團BLACKPINK團員Rosé朴彩英配戴Tiffany珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @roses_are_rosie
Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Icons 18K金和鉑金手鐲，鑲嵌總重超過15克拉的混合式切割鑽石，約708萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Icons 18K金和鉑金手鐲，鑲嵌總重超過15克拉的混合式切割鑽石，約708萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Flight 18K金鑲嵌總重逾4克拉枕形切割鑽石耳環，約5,26萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Flight 18K金鑲嵌總重逾4克拉枕形切割鑽石耳環，約5,26萬5,000元。圖／Tiffany提供

珠寶 Tiffany

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