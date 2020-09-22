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BLACKPINK Rosé巨星氣場搶登封 Tiffany個性珠寶助攻
韓國女團BLACKPINK人氣翻天，帶貨力十足，每位團員都分別搶下精品代言，而且每個月的時尚雜誌封面都會有團員「登封」，可以說是全球時尚指標。據說是團員中最安靜的Rosé朴彩英，出生於紐西蘭，唱功超強是BLACKPINK的領唱，外型冷豔氣場強大的她個性又相當隨和，深受粉絲喜愛，除了本季成為有史以來登上SAINT LAURENT形象廣告的第一位亞洲面孔，她這個月登上韓國時尚雜誌封面，則以搖滾巨星架勢演繹珠寶品牌Tiffany的個性風格珠寶，展現別具個人風格的時尚魅力。
Rosé在封面造型中換穿了幾套不同剪裁設計的黑色小洋裝，演繹Tiffany最新的T1系列珠寶及Tiffany Jewel Box高級珠寶。Tiffany T1系列是今年由品牌藝術總監Reed Krakoff推出的全新T系列篇章，設計凸顯標誌性的字母「T」圖樣。風格剛柔並濟、大膽而精緻，將簡約線條和圖形與優雅棱角比例相結合，專為獨具自我風格的時髦人士而設計，由Rosé的完美演繹。而Tiffany Jewel Box系列高級珠寶則以大自然為靈感詮釋品牌的傳統經典符碼，包括自然主義的蝴蝶、或裝飾藝術的幾何線條，都在Rosé的詮釋下呈現出洗鍊摩登的時尚風貌。
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