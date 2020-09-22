38元吃A5和牛！鉄火燒肉進駐北車 限3天「買2送2」

以和牛料理為主打的「樂軒」，近年積極發展子品牌事業，包括設立鉄火牛排、鉄火鍋等平價餐飲品牌。近期樂軒再度於9月28日打造全新鍋物品牌「水炊軒」，提供一系列日式鍋物料理，開幕還可享「套餐買2送2」的優惠。另外「鉄火燒肉」也將於9月28日至進駐微風台北車站，並且推出「日本A5和牛單片38元」的方案，開幕也可享「套餐買2送2」的慶祝優惠。

鉄火燒肉首間門市位於高雄，而即將於9月28日開幕的「鉄火燒肉微風台北車站店」，乃是台北首間鉄火燒肉。不同於高雄店的吃到飽型態，台北店透過日本A5和牛、澳洲和牛、台灣溫體雞腿肉、花蓮櫻桃鴨等食材，提供各式燒肉套餐，每套售價198至888元不等，另外還有集結日本A5和牛、櫻桃鴨、牛五花、比目魚側邊肉等食材的「十貫握壽司套餐」，每套498元。除了套餐外，店內亦提供單點服務，其中日本A5和牛單片38元起，號稱為最便宜的吃和牛方案。

至於將於同日進駐微風南山的「水炊軒」，主打水炊鍋、壽喜燒、利尻昆布涮涮鍋等3種鍋物，搭配日本A5和牛、澳洲9+和牛、桂丁雞、西班牙伊比利豬等食材，提供個人化的鍋物套餐，隨餐也會搭配季節蔬菜、特製雞肉丸與副餐，每套888元起。