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滿滿的草莓、花生醬！全家便利商店推2.0版滿餡麵包
搶攻麵包白金市場，全家便利商店繼推出「匠土司」、「極鬆餅」之後，9月23日起將再發動第3個品牌「滿餡麵包」系列，首波推出果粒草莓、深焙花生等兩款口味。
全家便利商店「匠土司」系列自去年4月推出後，不到1年半已銷售超過3,200萬個，「極鬆餅」系列自今年4月推出後帶動業績翻倍成長。全新的「滿餡麵包」系列了為讓消費者每口咬下都能品嘗到餡料，特別以台灣人平均嘴巴張開寬度為基礎，實際測試後打造出5公分寬度，不僅能一口咬，更從頭到尾餡料都可以吃得到餡料；內餡使用雙餡，並增添食材顆粒感，讓口感更有層次。
根據全家便利商店統計，滿餡麵包自去年推出以來，草莓口味1個月就熱賣30萬個，成為最暢銷口味，花生口味也不惶多讓，為暢銷口味前段班常勝軍。2.0版的滿餡麵包首波推出「果粒草莓滿餡麵包」選用果肉率達40%的草莓果醬，搭配紐澳乳源製作的煉乳卡士達醬，售價35元；「深焙花生滿餡麵包」嚴選當季新鮮花生，慢火炒焙製成深焙花生醬，搭配雲林顆粒花生角，能品嘗到花生口感與香氣，奶霜中拌入花生粉與鹹香花生醬完美結合，售價35元。
9月23日至9月27日全家便利商店「果粒草莓滿餡麵包」、「深焙花生滿餡麵包」推出限定優惠，於全家便利商店App隨買跨店取可享3入優惠價88元，各限量5,000組售完為止；9月23日至10月6日購買滿餡麵包搭配指定飲品可享49元自由配優惠。
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