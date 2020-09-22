頂級廚衛精品2折起！2年才1次的麗舍特賣會9月24日登場

想用划算的預算為居家增添更多設計與美感嗎？2年一度的麗舍廚衛精品特賣會，將於9月24至27日在台北設計建材中心（台北市內湖區新湖一路185號）登場，將門市換樣與建案樣品，以優惠價格提供販售，品牌涵蓋美國百年衛浴品牌KOHLER、法國奢華衛浴THG、義大利科技衛浴teuco、德國精品衛浴hansgrohe等，從千元到百萬元精品均有，適合衛浴改造、頂級豪宅重新裝潢，小資族也能找到絕美值得入手的單品。另還推出iPhone 12的抽獎活動。

被文華東方、萬豪酒店指頂使用的衛浴商品，今年有超低優惠價，如義大利teuco自動消毒彩光按摩浴缸，原價25萬200元，特價42,400元；原價近40萬的Teuco Outline獨立式人造石浴缸，特價83,200元，法國精品衛浴THG Ange三孔臉盆龍頭，特價10萬7,900元，都是喜愛頂級質感的行家必入手的好物。

許多人最愛的美國KOHLER衛浴，Forefront玫瑰金長方型下崁盆特價2萬700元，優雅線條與顏色，是貴婦首選，喜歡藝術潮流的可選Ipanema Camber彩繪下崁盆、Ipanema瓷製彩繪檯面與Top Art Console Table臉盆架組，原價37萬2,800元、特價81,400元。

小資族也有千元能入手的單品，德國精品衛浴hansgrohe最適合入手，如Raindance Select E三段式大範圍洗澡蓮蓬頭特價2,959元、Focus臉盆龍頭特價4,939元等，萬元有找就能提升居家生活質感。