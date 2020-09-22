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搶下宋佳代言！內外兼美真力時全新女表DEFY MIDNIGHT
瑞士製表品牌真力時（ZENITH）以紮實的製表實力聞名，今年終於推出令人期待許久的全新女表DEFY MIDNIGHT系列，是品牌史上首個專為女性設計的作品。為傳遞這系列作品的創作精神，與品牌「觸手分秒之真」（TIME TO REACH YOUR STAR）的製表哲學，真力時推出全新DREAMHERS（DREAM + HER）全球計畫，邀請來自世界各地不同專業領域的4位傑出女性詮釋新作：大陸實力派演員宋佳、由日本藝術體操運動員轉型為電視記者的畠山愛理（AIRI HATAKEYAMA）、西班牙建築師兼畫家特蕾莎庫瓦斯（TERESA J. CUEVAS）、以及知名的英國國家芭蕾舞團舞者普利西斯亞當斯（PRECIOUS ADAMS）。
曾演出才女蕭紅、以動人詮釋奪下大陸金雞獎影后的宋佳，是備受讚譽的實力派演員中顏值最高者，因有同名的前輩女演員宋佳，故多被稱為小宋佳。宋佳在她二十歲開始，就以成為一名優秀演員而不斷努力至今，是品牌相中她為星夢大使的主要原因。
DEFY系列MIDNIGHT女士腕表以宇宙為靈感，象徵每個心懷夢想、仰望星空、追尋可能的女性。腕表採36毫米尺寸精鋼表殼，搭載由真力時具有星形自動盤的ELITE自動上鍊自製機芯，備有適合日常配戴的50小時動力儲存。經特殊處理過的漸層色表盤上鑲嵌11顆明亮式切割鑽石，猶如閃爍繁星，代表真力時的五芒星標誌位於12點鐘時標下方，是表盤上刻畫的夜空中最高至亮的星辰。腕表搭配點鑽時標語鑲鑽表圈，除了漸層藍色或灰色表盤，亦有白色珍珠母貝材質可選。全系列腕表均搭配可自行快拆置換表帶的設計，附3條彩色緞面或皮革表帶和可更換的折疊式表扣，可隨穿著與場合自行變換。
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