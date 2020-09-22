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搶下宋佳代言！內外兼美真力時全新女表DEFY MIDNIGHT

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
真力時星夢大使、日本藝術體操運動員轉型為電視記者的畠山愛理。圖／真力時提供
真力時星夢大使、日本藝術體操運動員轉型為電視記者的畠山愛理。圖／真力時提供

瑞士製表品牌真力時（ZENITH）以紮實的製表實力聞名，今年終於推出令人期待許久的全新女表DEFY MIDNIGHT系列，是品牌史上首個專為女性設計的作品。為傳遞這系列作品的創作精神，與品牌「觸手分秒之真」（TIME TO REACH YOUR STAR）的製表哲學，真力時推出全新DREAMHERS（DREAM + HER）全球計畫，邀請來自世界各地不同專業領域的4位傑出女性詮釋新作：大陸實力派演員宋佳、由日本藝術體操運動員轉型為電視記者的畠山愛理（AIRI HATAKEYAMA）、西班牙建築師兼畫家特蕾莎庫瓦斯（TERESA J. CUEVAS）、以及知名的英國國家芭蕾舞團舞者普利西斯亞當斯（PRECIOUS ADAMS）。

曾演出才女蕭紅、以動人詮釋奪下大陸金雞獎影后的宋佳，是備受讚譽的實力派演員中顏值最高者，因有同名的前輩女演員宋佳，故多被稱為小宋佳。宋佳在她二十歲開始，就以成為一名優秀演員而不斷努力至今，是品牌相中她為星夢大使的主要原因。

DEFY系列MIDNIGHT女士腕表以宇宙為靈感，象徵每個心懷夢想、仰望星空、追尋可能的女性。腕表採36毫米尺寸精鋼表殼，搭載由真力時具有星形自動盤的ELITE自動上鍊自製機芯，備有適合日常配戴的50小時動力儲存。經特殊處理過的漸層色表盤上鑲嵌11顆明亮式切割鑽石，猶如閃爍繁星，代表真力時的五芒星標誌位於12點鐘時標下方，是表盤上刻畫的夜空中最高至亮的星辰。腕表搭配點鑽時標語鑲鑽表圈，除了漸層藍色或灰色表盤，亦有白色珍珠母貝材質可選。全系列腕表均搭配可自行快拆置換表帶的設計，附3條彩色緞面或皮革表帶和可更換的折疊式表扣，可隨穿著與場合自行變換。

知名英國國家芭蕾舞團舞者普利西斯亞當斯成為真力時星夢大使。圖／真力時提供
知名英國國家芭蕾舞團舞者普利西斯亞當斯成為真力時星夢大使。圖／真力時提供
宋佳擔任真力時星夢大使。圖／真力時提供
宋佳擔任真力時星夢大使。圖／真力時提供
影后宋佳成為真力時星夢大使。圖／真力時提供
影后宋佳成為真力時星夢大使。圖／真力時提供
真力時DEFY MIDNIGHT自動腕表珍珠母貝面盤款，36毫米精鋼鑲鑽，35萬0,300元。圖／真力時提供
真力時DEFY MIDNIGHT自動腕表珍珠母貝面盤款，36毫米精鋼鑲鑽，35萬0,300元。圖／真力時提供
西班牙建築師兼畫家特蕾莎庫瓦斯出任真力時星夢大使。圖／真力時提供
西班牙建築師兼畫家特蕾莎庫瓦斯出任真力時星夢大使。圖／真力時提供
真力時推出DEFY MIDNIGHT女士自動腕表，由知名演員宋佳出任星夢大使。圖／真力時提供
真力時推出DEFY MIDNIGHT女士自動腕表，由知名演員宋佳出任星夢大使。圖／真力時提供
真力時推出DEFY MIDNIGHT女士自動腕表，由知名演員宋佳出任星夢大使。圖／真力時提供
真力時推出DEFY MIDNIGHT女士自動腕表，由知名演員宋佳出任星夢大使。圖／真力時提供
真力時DEFY MIDNIGHT自動腕表灰色面盤款，36毫米精鋼，28萬6,000元。圖／真力時提供
真力時DEFY MIDNIGHT自動腕表灰色面盤款，36毫米精鋼，28萬6,000元。圖／真力時提供
真力時星夢大使宋佳。圖／真力時提供
真力時星夢大使宋佳。圖／真力時提供
真力時DEFY MIDNIGHT女士自動腕表，36毫米精鋼鑲鑽，35萬0,300元。圖／真力時提供
真力時DEFY MIDNIGHT女士自動腕表，36毫米精鋼鑲鑽，35萬0,300元。圖／真力時提供
真力時DEFY MIDNIGHT 女士腕表配備精美特製表盒。圖／真力時提供
真力時DEFY MIDNIGHT 女士腕表配備精美特製表盒。圖／真力時提供
真力時DEFY MIDNIGHT女士自動腕表美指表均附4組表帶可自行拆換搭配。圖／真力時提供
真力時DEFY MIDNIGHT女士自動腕表美指表均附4組表帶可自行拆換搭配。圖／真力時提供

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