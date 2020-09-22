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7-11、麥當勞聯手推期間限定「外送店取」、限量3萬份「雞啤套餐」
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叫麥當勞外送又有新的取餐方式，7-ELEVEN將於9月23日至10月20日首度與麥當勞合作，限時推出期間限定的「外送店取」、「LINE酷券限定炸鷄腿」兩項服務，其中「LINE酷券限定炸鷄腿」首創雙通路兌換模式，更於9月23日起至9月26日獨家推出限期3天、限量3萬份的韓式「鷄啤」套餐組合，於「LINE酷券」購買限定「韓風炸鷄腿大薯餐」、「原味麥脆鷄腿大薯餐」或「辣味麥脆鷄腿大薯餐」，並到麥當勞餐廳領取餐點後，即可順道至超過5,800間7-ELEVEN門市免費兌換免費「海尼根0.0零酒精」330ml罐裝一瓶，售完為止。
7-ELEVEN與麥當勞首創期間限定的速食店「外送店取」服務，9月23日至10月20日透過麥當勞歡樂送網路訂餐時使用地標訂餐功能輸入7-11，可選擇7-ELEVEN雙北4家指定門市（宏泰、松高、新翠華、莊勝）為取餐點，並可獲贈7-ELEVEN 「39元現金折價券」一張，限量250份送完為止；7-ELEVEN整合既有的「i禮贈」系統，於ibon機台輸入代碼後，可列印小白單至櫃台折抵消費金額，在7-ELEVEN門市輕鬆取餐，等候餐點的過程還能順便採購飲料、零食、鮮食。
7-ELEVEN表示，此次與麥當勞攜手合作，藉由「外送店取」與「數位換粉」雙策略，期望將線上消費者導入實體門市，在後疫情時代創造全新話題。
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