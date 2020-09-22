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每月幾天甜到炸！Kotex聯名Mister Donut推香氛衛生棉
女孩每月總有幾天很煩惱，但現在那幾天，也能「甜到炸」！衛生棉Kotex居然跟Mister Donut甜甜圈推出跨界聯名，把香氛衛生棉結合甜甜圈包裝，以藍莓果漿、果釀優格兩款衛生棉為主的設計，實在是太甜太可愛啦！
Kotex從2016年就推出香氛衛生棉，以淡淡甜甜的香氣，讓女孩快樂度過那幾天，這次與Mister Donut聯名的藍莓果漿、果釀優格兩款衛生棉，就是有著清甜果香，包裝上則放上整顆甜甜圈，還以浪漫的粉紫色、甜美嫩粉色為主，讓生理期也充滿療癒感。
聯名商品於全台各大通路上架， 分有「藍莓果漿」17.5cm護墊、23cm日用、28cm量多型；「果釀優格」23cm日用及28cm量多型等5款，即日起將於各大通路陸續推出買一送一、新品嘗鮮加價購、滿額限量送贈品或刮刮卡等不同優惠方案。活動期間凡購買聯名款衛生棉組合，還可隨包獲得Mister Donut優惠券。
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