每月幾天甜到炸！Kotex聯名Mister Donut推香氛衛生棉

女孩每月總有幾天很煩惱，但現在那幾天，也能「甜到炸」！衛生棉Kotex居然跟Mister Donut甜甜圈推出跨界聯名，把香氛衛生棉結合甜甜圈包裝，以藍莓果漿、果釀優格兩款衛生棉為主的設計，實在是太甜太可愛啦！

Kotex從2016年就推出香氛衛生棉，以淡淡甜甜的香氣，讓女孩快樂度過那幾天，這次與Mister Donut聯名的藍莓果漿、果釀優格兩款衛生棉，就是有著清甜果香，包裝上則放上整顆甜甜圈，還以浪漫的粉紫色、甜美嫩粉色為主，讓生理期也充滿療癒感。