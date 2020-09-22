LV藝術家限量Artycapucines 宛如從美術館誕生的手袋

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在2019年首度邀集藝術家，以品牌奢華的Capucines包款輪廓為基礎，設計Artycapucines系列，並於洛杉磯推出展覽、大獲成功之後，今年秋季再度邀請6位當代藝術家，賦予2020年度限量Artycapucines手袋全新面貌與風格。

2013年首度問世的Capucines，命名來自路易威登1854年在Neuve-des-Capucines大道所創立的首家店面，也藉此象徵Capucines傳承品牌歷史、表現皮革工藝的重要地位；且延續製箱的嚴謹工序，每一只Capucines都經歷250道程序打造完成，搭扣翻蓋置於外側會露出Monogram標誌，若置於內側則露出金屬LV字樣，是手袋的外型特色，而LV金屬內嵌皮革的技法，也表現了包款的精緻細節，推出迄今共有牛皮、珍稀皮革、異材質拼接等多種設計，以及近2年創新的藝術家聯名款。

Artycapucines結合藝術、Capucines兩個字元而來，2020年參與設計的聯名設計師包括包括彼特麗茲．米拉賽斯（Beatriz Milhazes）、亨利泰勒（Henry Taylor）、尚–米歇爾．歐托尼耶（Jean-Michel Othoniel）、喬許史密斯（Josh Smith）、劉韡（Liu Wei）、趙趙（Zhao Zhao）等國際知名藝術家，設計6個限量包款，將於品牌全球200家門市限量銷售。

█6款Artycapucines各自精采 宛若藝術品

大師級人物尚–米歇爾．歐托尼耶則以拉菲草編織出顯氣質的優雅手袋，手柄以黑色玻璃珠製成，風格類似他著名的大型作品，例如巴黎地鐵入口的《夜貓族的涼亭（Le Kiosque des Noctambules）》，手袋上的3顆玻璃珠成為他的創作標記，宛如奢華雕塑。巴西藝術家彼特麗茲．米拉賽斯的畫作以鮮豔繁複的幾何、阿拉伯式圖紋著稱，有如萬花筒般呈現，出生於六○年代也讓她的作品結合了現代主義和嘉年華文化，多彩且繽紛，她以18種不同的皮革貼在相同厚度的平面上，浮雕嵌花和兩塊金箔展現了她富麗的色彩想像，LV標誌則使用琺瑯鑲嵌而成。

美國藝術家亨利泰勒以鐳射列印、傳統鑲嵌細工技法，呈現生動畫作，以他2017年《A young master》作品為基礎，描繪英年早逝的黑人藝術家Noah Davis，在歷經100多回各種2D和3D列印工法的測試，這款手袋以灰褐色Taurillon皮革作為「空白畫布」，呈現淺浮雕肖像。來自紐約的藝術家喬許史密斯，則融入他的招牌「姓名」畫作，LV標誌以金屬製成，手柄為純梨木，這款手袋的細節巧思在於絲綢內襯上，印的是喬許史密斯的著名畫作《Palm#3》。