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LV藝術家限量Artycapucines 宛如從美術館誕生的手袋

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
尚–米歇爾．歐托尼耶運用拉菲草編織出顯氣質的優雅手袋，手袋上的玻璃珠成為他的創作標記。圖／LV提供
尚–米歇爾．歐托尼耶運用拉菲草編織出顯氣質的優雅手袋，手袋上的玻璃珠成為他的創作標記。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在2019年首度邀集藝術家，以品牌奢華的Capucines包款輪廓為基礎，設計Artycapucines系列，並於洛杉磯推出展覽、大獲成功之後，今年秋季再度邀請6位當代藝術家，賦予2020年度限量Artycapucines手袋全新面貌與風格。

2013年首度問世的Capucines，命名來自路易威登1854年在Neuve-des-Capucines大道所創立的首家店面，也藉此象徵Capucines傳承品牌歷史、表現皮革工藝的重要地位；且延續製箱的嚴謹工序，每一只Capucines都經歷250道程序打造完成，搭扣翻蓋置於外側會露出Monogram標誌，若置於內側則露出金屬LV字樣，是手袋的外型特色，而LV金屬內嵌皮革的技法，也表現了包款的精緻細節，推出迄今共有牛皮、珍稀皮革、異材質拼接等多種設計，以及近2年創新的藝術家聯名款。

Artycapucines結合藝術、Capucines兩個字元而來，2020年參與設計的聯名設計師包括包括彼特麗茲．米拉賽斯（Beatriz Milhazes）、亨利泰勒（Henry Taylor）、尚–米歇爾．歐托尼耶（Jean-Michel Othoniel）、喬許史密斯（Josh Smith）、劉韡（Liu Wei）、趙趙（Zhao Zhao）等國際知名藝術家，設計6個限量包款，將於品牌全球200家門市限量銷售。

█6款Artycapucines各自精采 宛若藝術品

大師級人物尚–米歇爾．歐托尼耶則以拉菲草編織出顯氣質的優雅手袋，手柄以黑色玻璃珠製成，風格類似他著名的大型作品，例如巴黎地鐵入口的《夜貓族的涼亭（Le Kiosque des Noctambules）》，手袋上的3顆玻璃珠成為他的創作標記，宛如奢華雕塑。巴西藝術家彼特麗茲．米拉賽斯的畫作以鮮豔繁複的幾何、阿拉伯式圖紋著稱，有如萬花筒般呈現，出生於六○年代也讓她的作品結合了現代主義和嘉年華文化，多彩且繽紛，她以18種不同的皮革貼在相同厚度的平面上，浮雕嵌花和兩塊金箔展現了她富麗的色彩想像，LV標誌則使用琺瑯鑲嵌而成。

美國藝術家亨利泰勒以鐳射列印、傳統鑲嵌細工技法，呈現生動畫作，以他2017年《A young master》作品為基礎，描繪英年早逝的黑人藝術家Noah Davis，在歷經100多回各種2D和3D列印工法的測試，這款手袋以灰褐色Taurillon皮革作為「空白畫布」，呈現淺浮雕肖像。來自紐約的藝術家喬許史密斯，則融入他的招牌「姓名」畫作，LV標誌以金屬製成，手柄為純梨木，這款手袋的細節巧思在於絲綢內襯上，印的是喬許史密斯的著名畫作《Palm#3》。

此外，來自大陸、甚少露臉的藝術家劉韡以作品具爭議性、無法分類而聞名，遊走在不同媒材間，這次以他參加2019年威尼斯雙年展的大型雕塑裝置《Microworld》做為靈感，在手袋上打造5朵鋁製花瓣，也運用了5款銀色皮革，洋溢復古的未來主義精神；同樣是大陸藝術家的趙趙，以他2018年雕塑作品《In Extremis No.3》製作手袋，由353個鐳射切割金屬零件、5款不同皮革組成，再以手工刺繡、機器刺繡、印刷或浮雕呈現7種不同圖案，展現Artycapucines系列繁花盛開的富麗精緻。

亨利泰勒創作的Artycapucines以鐳射列印、傳統鑲嵌細工技法，呈現英年早逝的黑人藝術家Noah Davis肖像。圖／LV提供
亨利泰勒創作的Artycapucines以鐳射列印、傳統鑲嵌細工技法，呈現英年早逝的黑人藝術家Noah Davis肖像。圖／LV提供
亨利泰勒以描繪他成長的社區的視覺表現作品聞名，包括畫布及多種媒材。圖／LV提供
亨利泰勒以描繪他成長的社區的視覺表現作品聞名，包括畫布及多種媒材。圖／LV提供
喬許史密斯打造的Artycapucines融入他的招牌「姓名」畫作，內襯印有他的著名畫作《Palm#3》。圖／LV提供
喬許史密斯打造的Artycapucines融入他的招牌「姓名」畫作，內襯印有他的著名畫作《Palm#3》。圖／LV提供
LV繼2019年成功推出Artycapucines系列之後，2020年亦邀請了6位藝術家打造限量聯名款。圖／LV提供
LV繼2019年成功推出Artycapucines系列之後，2020年亦邀請了6位藝術家打造限量聯名款。圖／LV提供
大師級人物尚–米歇爾．歐托尼耶以玻璃珠的藝術雕塑聞名。圖／LV提供
大師級人物尚–米歇爾．歐托尼耶以玻璃珠的藝術雕塑聞名。圖／LV提供
巴西藝術家彼特麗茲．米拉賽斯的作品以鮮豔繁複的幾何萬花筒圖案著稱。圖／LV提供
巴西藝術家彼特麗茲．米拉賽斯的作品以鮮豔繁複的幾何萬花筒圖案著稱。圖／LV提供
來自紐約的藝術家喬許史密斯，以他的姓名創作。圖／LV提供
來自紐約的藝術家喬許史密斯，以他的姓名創作。圖／LV提供
巴西藝術家彼特麗茲．米拉賽斯運用鮮豔繁複的幾何圖案表現Artycapucines。圖／LV提供
巴西藝術家彼特麗茲．米拉賽斯運用鮮豔繁複的幾何圖案表現Artycapucines。圖／LV提供
趙趙以油畫、雕塑、繪畫和藝術裝置等媒材，帶來風格微妙又不失破壞性的作品。圖／LV提供
趙趙以油畫、雕塑、繪畫和藝術裝置等媒材，帶來風格微妙又不失破壞性的作品。圖／LV提供
大陸藝術家劉韡以鋁製花瓣打造的Artycapucines。圖／LV提供
大陸藝術家劉韡以鋁製花瓣打造的Artycapucines。圖／LV提供
藝術家趙趙創作的Artycapucines運用了353個鐳射切割金屬零件、5款不同皮革組成，如繁花盛開。圖／LV提供
藝術家趙趙創作的Artycapucines運用了353個鐳射切割金屬零件、5款不同皮革組成，如繁花盛開。圖／LV提供

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