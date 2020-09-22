9/26補班不憂鬱！丹堤咖啡買一送一 cama café折15元

一周工作6天累不累？ 丹堤咖啡推出大杯飲品買一送一，讓大家能提振精神，努力工作不嫌累。

丹堤咖啡9/26(六)補班日推出「工作不累工作play」買1送1快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示FB指定畫面，即可享全系列大杯以上系列飲品買一送一的限時優惠，讓周六上班日能得到療癒的小確幸。可查：www.dante.com.tw或至丹堤咖啡FB查詢。

此外，9/26周六補班日，cama café也有「好咖清涼季」會員專屬，優惠時間為中午12:00至晚上閉店。其中，9/23~9/29大冰風味拿鐵系列現折15元，活動期間還有會員點數折扣與刮刮樂遊戲，詳情可見官網說明：https://reurl.cc/Q37lNq。