周六補班小確幸！身分證有9、2、6 到ROYCE’享優惠

因應中秋連假，9月26日周六是補班日，各家紛紛推出補班小確幸。city’super獨家引進的日本北海道巧克力第一品牌ROYCE’，即日起至9月27日推出快閃限定優惠，只要至全台6店加上誠品南西快閃店，出示本人身分證字號符合「9、2、6」任1個指定數字，即可享有ROYCE’任選2盒20入醇巧克力460元；任選2盒洋芋片巧克力799元；任選2盒生巧克力899元等優惠，同時加碼享加購價188元購買任一口味巧克力磚(共6種口味)。

此外，看好台灣粉絲熱中蒐集ROYCE’周邊商品，也特別在快閃店推出只送不賣的三款限量日本進口品牌周邊商品，單日消費滿千元，就送ROYCE’密封夾一組；消費滿1,500元送首次登場的ROYCE’高級笛型香檳杯2入組；消費滿2,000元送ROYCE’極簡高級棉質托特包。

來自日本北海道的ROYCE’巧克力，以獨特得柔滑細緻、入口即化口感的生巧克力及洋芋片巧克力聞名，因北海道有遼闊的草原、發達的畜牧乳業，ROYCE’採用北海道得天獨厚的優質鮮奶，配合世界各地嚴選的洋酒、可可等原料，於1980年代推出用手工印刷包裝紙，將一塊一塊巧克力包裝販售的ROYCE'初代巧克力，也就是至今仍舊暢銷的「巧克力磚」，每盒售價280元，共有牛奶巧克力、白巧克力、黑巧克力、杏仁巧克力、杏仁苦味巧克力以及蘭姆葡萄等6種口味。尤其以ROYCE’經典的牛奶巧克力、蘭姆葡萄兩個口味最受歡迎，占整體巧克力磚半數銷量。