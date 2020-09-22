來對戰吧！Armpal 遙控戰鬥機械手臂 寓教於樂的派對桌遊

明明是家人、朋友的相聚時光，卻往往還是窩在一起滑手機嗎？由新創設計團隊所打造的 Armpal 遙控戰鬥機械手臂 ，將會是你與家人、朋友間的同樂新選擇！Armpal集合拼裝玩具模型、對戰桌上遊戲的特性於一身，多軸操控，提供真實機械的操控感，適用於各階段的年齡層和不同的娛樂休閒需求。同時提供多種可更換配件和豐富道具，多樣化的玩法無論是個人休閒、聚會遊戲、親子時間、都可以完美勝任。

在這個科技發達的時代，人們習慣了資訊取得容易的快步調，長時間埋首於電子產品，卻忽略了人與人之間真實的交流。Armpal設計團隊是由一群熱愛機械和手作的工業設計師組成，他們希望有一個遊戲既能即時對戰也可以長時間娛樂，拯救現今被電子產品支配的休閒時間，將人們重新拉回現實世界，重拾與家人、朋友間面對面交流、玩樂的幸福時光。因此，Armpal機械手臂誕生了，從組裝模型開始，體會親手創造的成就感，並透過豐富的遊戲與互動，找回大家同樂的快樂時光。

除了是可玩性極佳的互動對戰模型，Armpal同時結合了STEAM科學教育，模型操作運用液壓、力學原理帶動整體木製機械手臂動作、加以控制，而不需利用任何電池或插電使用。可視化的設計讓使用者在操作的過程中，能一窺液壓、齒輪、磁鐵等機械運作的過程，並從中理解其原理；運用組裝概念將一片片木製零件拼裝成體，每片零件皆有特殊的形狀與缺口，使得與相對應之木片進行連接固定，過程中靈活使用大腦思考，也考驗對於參考圖像的模仿想像力。