只賣35天！麥當勞推「韓風炸雞腿」再送3萬罐海尼根

韓劇中經典的「炸雞配啤酒」，在家裡也能吃得到了！麥當勞自9月23日至10月27日期間，推出期間限定的「韓風炸雞腿」，同時與7-ELEVEN合作，只要購買指定套餐，就可獲得電子兌換券，可至7-ELEVEN免費兌換「海尼根0.0零酒精」，盡情享受炸雞配啤酒的組合樂趣，總共限量3萬套。

麥當勞本次限時推出的「韓風炸雞腿」，以麥脆雞腿為主角，最後再裹上韓國不倒翁OTTOGI的正宗韓式甜辣醬調味。加入洋蔥、醬油、辣椒粉調製而成的醬汁，為麥脆雞腿帶來甜中帶辣的甘甜滋味，單點1塊65元，韓風炸雞腿經典套餐每份185元，另有內含6塊雞腿＋2包大薯的韓風炸雞腿分享盒，每份429元。

9月23日中午12:00至9月26日期間，麥當勞也與7-ELEVEN合作，推出「LINE酷券指定套餐」，包括有韓風炸雞腿大薯餐、原味麥脆鷄腿大薯餐、辣味麥脆鷄腿大薯餐等3種選擇，售價各為189、169、169元，各限量1萬份。民眾只要使用「LINE酷券」購買此3款套餐，就可獲得「海尼根0.0零酒精」電子兌換券，有效期間內，持券至7-ELEVEN就可兌換海尼根0.0零酒精1罐。

另外9月23日至10月20日期間，透過麥當勞歡樂送網路訂餐，凡以「地標訂餐功能」選擇4間7-ELEVEN指定門市為取餐點（宏泰門市、松高門市、新翠華門市、莊勝門市），即可獲贈7-ELEVEN「39元現金折價券」1張，限量250份、贈完為止。

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