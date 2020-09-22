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中文標上身！ 波摩推出中國限定版37年

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
波摩中國限定版37年，定價美金2,200元，約合台幣63,800元。圖／波摩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
波摩中國限定版37年，定價美金2,200元，約合台幣63,800元。圖／波摩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

對於許多習慣讀中文的讀者來說，辨識洋酒的酒標，始終是一件不大不小的麻煩事。好在現在連蘇格蘭威士忌大廠，都懂得針對日益廣大的華人市場，推出中文酒標酒款，首先就從藏家必爭的高單價珍稀酒款下手。

來自蘇格蘭艾雷島的波摩，早在去年8月酒曾經針對中國市場，推出全球限量888瓶、命名為「龍」的中文標中國限定版36年酒款。

2020年波摩酒廠趁勝追擊，再度推出命名為「鳳凰」的波摩中國限定版37年酒款，在外盒與瓶身上都有一隻金色鳳凰，同樣全球限量888瓶，定價美金2,200元，約合台幣63,800元。

這支命名為「鳳凰」的波摩中國限定版37年酒款，前後使用兩種不同雪莉桶來熟成，酒精濃度 52.1%，主要是傳達波摩的豐富果香與煙燻調性。

在香氣上洋溢著木質、熱帶水果、老皮革、太妃蘋果和溫暖辛香料的氣息；在口感上則平衡得融合了果乾、烘咖啡豆、黑巧克力與堅果的風味，尾韻則帶有花香、胡椒與橡木、香料氣味。

據傳聞在這支命名為「鳳凰」的波摩中國限定版37年酒款之後，波摩還會陸續推出另外3款以中國神獸命名的限量酒款，形成一套四支的限量套組，讓我們拭目以待。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

波摩酒廠內的「一號酒窖」，是全世界最古老的威士忌熟成酒窖。圖／波摩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
波摩酒廠內的「一號酒窖」，是全世界最古老的威士忌熟成酒窖。圖／波摩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
位於艾雷島的波摩蒸餾廠，創立於1779年。圖／波摩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
位於艾雷島的波摩蒸餾廠，創立於1779年。圖／波摩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
命名為「鳳凰」的波摩中國限定版37年，在外盒與瓶身上都有一隻金色鳳凰。圖／波摩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
命名為「鳳凰」的波摩中國限定版37年，在外盒與瓶身上都有一隻金色鳳凰。圖／波摩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 巧克力

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