桂綸鎂回鍋美穿UNIQLO外套 品牌加碼邀李英宏共同帥氣演繹

曾經擔任UNIQLO三年台灣代言人的影后桂綸鎂，在品牌來台10周年之際，回鍋演繹了全新的機能美型外套。不僅如此，UNIQLO同時還找來歌手李英宏一同帥氣演繹，並拍攝形象廣告，展現外套的多功能性與百搭特色。

UNIQLO來台10周年，為了凸顯在地化的觀點，思考了台灣風土、人文與衣著間的關係，與消費者生活場景的需求，並廣納顧客的心聲，打造台灣氣候而生的 「新‧無界美型外套」系列，提供防風抗雨、抗UV防風、抗UV棉質、防潑水山系、防風刷毛5大機能外套。為了這個企劃，連曾經擔任品牌代言人的桂綸鎂也難得回鍋，還同時請來李英宏兩人，共同拍攝一系列的時尚美照。這系列外套中，最值得一提的就是防風刷毛連帽外套，採用輕盈的刷毛材質，表布跟內裡添加極薄防風芯材，能有效抵禦寒風侵入，搭配內外大口袋設計，鑰匙、停車卡等各式小物都可以輕鬆收納，完全就是因台灣有著極高比例的機車通勤族而生。

桂綸鎂演繹防潑水寬版連帽外套1,290元。圖／UNIQLO提供

繼粉紅頑皮豹、海綿寶寶之後，H&M的Divied亞洲時尚系列，又與家喻戶曉的《愛麗絲夢遊仙境》聯名，把讓人熟悉的愛麗絲、兔子先生和微笑貓等備受喜愛的知名角色，運用在T恤與連帽上衣。這系列採用富童話色彩的天空藍、南瓜棕、玫瑰粉及奶油白色調為主，並融入電影中經典的卡通形象、撲克牌花色、格紋和點點元素。以圓領大學衫、格子裙與白襯衫等能輕易層次穿搭的單品為主，而且經典角色的微笑貓與兔子先生的可愛大頭形象隨處可見，凸顯了古靈精怪的俏皮感。

桂綸鎂演繹防風刷毛連帽外套1,290元。圖／UNIQLO提供

李英宏示範BLOCKTECH防風雨連帽外套1,990元。圖／UNIQLO提供

李英宏示範防潑水多口袋連帽外套1,990元。圖／UNIQLO提供

桂綸鎂演繹輕量BLOCKTECH防風雨抗UV大衣2,490元。圖／UNIQLO提供

女裝防風刷毛連帽外套1,290元。 圖／UNIQLO提供

男裝防風刷毛連帽外套1,290元。圖／UNIQLO提供

Divied亞洲時尚《愛麗絲夢遊仙境》聯名系列長袖上衣799元。圖／H&M提供

Divied亞洲時尚《愛麗絲夢遊仙境》聯名系列印花牛仔褲999元。圖／H&M提供

Divied亞洲時尚《愛麗絲夢遊仙境》聯名系列背心上衣999元。圖／H&M提供

Divied亞洲時尚《愛麗絲夢遊仙境》聯名系列圓領衫699元。圖／H&M提供

Divied亞洲時尚《愛麗絲夢遊仙境》聯名系列針織外套999元。圖／H&M提供