莫斯科古典芭蕾舞團 《胡桃鉗》好評加場

疫情肆虐全球，連帶影響藝文表演的巡迴演出，台灣今年唯一一檔的國際型芭蕾舞變得如此珍貴，票房好評不斷，其中胡桃鉗的票房更是受觀眾喜愛，主辦單位在與舞團情商後，於北高兩地加開《胡桃鉗》各一場次，以回饋廣大的粉絲們，9/22日中午12:00起針對加開場次提供快閃優惠最低88折，只到10/6止。

莫斯科古典芭蕾舞團在俄羅斯與莫斯科波修瓦劇院、聖彼得堡馬林斯基劇院並列為俄國三大芭蕾舞團，該團最為盛名的莫過於舞團的靈魂人物藝術總監卡薩特金娜，在其帶領下舞團演出超過二十齣古典與現代的芭蕾劇目舞碼。本次來台除了經典的《天鵝湖》舞碼一向是台灣粉絲的最愛，聖誕節必看的《胡桃鉗》也深受台灣觀眾喜愛，紛紛留言希望加開場次，以搶購更好的位置，主辦單位在排除萬難後在台北國家戲劇院和高雄衛武營各加開一場《胡桃鉗》，讓台灣民眾在2020年歲末擁有濃濃的聖誕節氣氛。

同時舞團也公布了本次的卡司陣容，莫斯科古典芭蕾舞團的首席Khoroshilov Artem和Ogneva Natalia將來台領銜主演《天鵝湖》的齊格菲王子和黑白天鵝，外表高富帥的小生Chevychelov Nikolay首次來台演出《胡桃鉗》的王子，俏麗可愛又極具天賦的Garmash Galina將飾演《胡桃鉗》的小女孩瑪麗亞，預料每場演出將是舞台上最具力與美的展現。

首席舞者Khoroshilov Artem和Ogneva Natalia將領銜主演《天鵝湖》的齊格菲王子和黑白天鵝。圖/聯合數位文創提供 飾演《胡桃鉗》王子一角的Chevychelov Nikolay首次來台演出。圖/聯合數位文創提供 俏麗可愛的Garmash Galina飾演《胡桃鉗》小女孩瑪麗亞。圖/聯合數位文創提供

主辦單位於9/18起參與SOGO復興館主辦的「藝賞歐洲」的活動，於門口布置超大幅地景和館內九樓的裝置藝術，提供給喜愛芭蕾的觀眾滿滿異國風情，前往現場拍照打卡參與活動還有機會抽中莫斯科古典芭蕾舞的門票和限量的精美贈品。

由聯合數位文創主辦之「莫斯科古典芭蕾舞團」，12/17-12/20於臺北國家戲劇院、12/25-12/27於高雄衛武營演出，9/22-10/6提供加場場次快閃折扣88折優惠，購票請上 udn售票網 ；另有團體大宗優惠，各項折扣方案詳情請洽：02-7721-6955#1 (週一~週五 09:00-17:00)。