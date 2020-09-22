佳士得秋拍第二波曝光！草間彌生南瓜VS.安迪沃荷美金

佳士得（Christie’s）發布即將於今年12月2日舉辦的現代紀及當代藝術夜拍第二波重要拍品：東西方當代藝術的傳奇普普藝術家經典符碼的重新探索。「A-PUMPKIN-SPW」集結草間彌生（Yayoi Kusama）著名的南瓜與波卡圓點，以極少出現的金燦橘色詮釋，首度現身拍場。而安迪沃荷（Andy Warhol）著名的美元符號「Dollar Sign」大尺幅作品，則是博物館等級的收藏。

草間彌生與安迪沃荷可以說是戰後同期崛起的藝術家，兩人都活躍於1960年代的紐約，彼此擁有共同的朋友圈、也互相去參觀過對方的展覽。在草間彌生的紀錄片中，她曾經提到安迪沃荷曾出席她1963年在Gertrude Stein Gallery藝廊舉辦的展覽，並大為驚嘆；在三年後，當她去看安迪沃荷在Leo Castelli Gallery舉辦的展覽時，震驚地發現安迪沃荷也像她一樣，將一頭牛的影像重複填滿整座藝廊的牆。

無疑，兩位藝術家都對於流行文化中的各種符碼特別感到興趣，並將這些符碼昇華為藝術作品；此次上拍的南瓜與美元符號都是極具代表性的標誌。南瓜是草間彌生最具個人感情色彩的主題。她早期的南瓜頗受到傳統日本畫影響，她在1981年開始回顧她的南瓜作品，重新以充滿個人風格的波卡圓點詮釋南瓜這個圖騰。草間彌生曾說：「當我在京都時，我努力不停的畫南瓜，這些習作在後來都會成為我藝術中重要的主題。」這次上拍的2014年作品，畫面中一個滿佈波點的南瓜呈現在細網狀的背景前，比起草間彌生其他以黑、黃雙色為主的作品，少見的金燦橘色更顯溫暖。