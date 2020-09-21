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抽Note20、5000禮券！涓豆腐推出11款「黑金系新菜」
隨著秋季到來，豆府餐飲集團旗下的「涓豆腐」，新推出「奢華黑金系」料理，包括有黑松露豆腐煲、蜂蜜蒜味炸雞、韓國糖醋肉等11道新選擇。9月22日起，還有一系列新品上市活動，有機會獲得Samsung Galaxy Note20、500元料理券、5000元阿瘦皮鞋禮券等不同禮品。
本次涓豆腐所推出的奢華黑金系料理中，多具有黑色、金色的食材或是呈現型態，藉此象徵秋季的豐收。「蜂蜜蒜味炸雞」以金黃炸雞裹上特製醬汁，帶來香甜與蒜香兼具的滋味，每份268元。「韓國糖醋肉」則將梅花肉醃製後酥炸，呈現出金黃色澤，韓式糖醋醬也帶來酸甜感，每份328元。至於「安東燉雞」搭配粉條、馬鈴薯烹煮，有著多層次的混合味道，每份358元。另外還有金沙干貝豆腐、泡菜起司鮮菇嫩豆腐煲等料理。
除此之外，新菜中還有「黑松露豆腐煲」，將豆腐煲內加入黑松露，帶來特有的濃郁香氣，每份328元。同樣以松露增味的「松露脆薯」也同步登場，每份198元。另外還有炸得金黃的「巨濟島炸牡蠣」，以及黑糖珍珠豆漿、奶蓋紅豆豆漿、珍珠豆腐冰淇淋等3款豆漿創意飲品和甜品。
為慶祝新菜上市，9月22日至10月30日期間，到門市消費任點一道新菜，憑發票號碼參與線上活動，就有機會抽中SAMSUNG Galaxy Note20。活動期間只要拍下任一道新菜並參與粉絲團活動，還有機會抽中涓豆腐500元料理券、5,000元A.S.O阿瘦皮鞋商品提貨券等禮品。
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