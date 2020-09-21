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新光三越電商「美麗台」周年慶搶先開跑2千現抵2百不用等
新光三越首波六店周年慶將於10月1日展開，在這之前，電商平台beautySTAGE美麗台周年慶於9月24日搶先開跑，9月24日至10月14日會員可享全站滿2,000元現抵200元（3C科技類商品除外），香奈兒、TOM FORD BEAUTY全台獨家線上官方旗艦館，也端出單品限時95折優惠。
新光三越電商平台beautySTAGE美麗台開站至今三周年，今年完成全新改版，擴增線上5大品類館，上架超過2萬件專櫃品牌商品，帶動網站流量成長2倍，也拉抬網站會員大幅成長5倍，今年度目標挑戰10倍業績成長。
9月24日至10月14日美麗台周年慶會員享享全站滿2,000元現抵200元（3C科技類商品除外），最高單筆滿30,000元現抵3,000元；大家電/黃金享滿10,000元現抵700元，最高單筆滿30,000元現抵2,100元。指定銀行多重獨家刷卡消費回饋，可享最高15%回饋。
周年慶期間推出「每日限定爆品搶購」，每天上午11點準時推出超殺優惠價要讓會員獨家搶購，包括蘭蔻小黑瓶買30ml送30ml獨家分享組下殺45折、BOBBI BROWN冬蟲夏草氣墊組獨家46折、HOGAN女士休閒鞋85折、iRobot掃拖機器人組合獨家65折、ASICS休閒鞋29折、老行家指定商品買一送一等。
此外，美麗台也集結超過200項百貨銷售明星商品組合，包括化妝品、家電、潮衣潮鞋、輕奢、美食等周年慶五大專區，還有百項商品與百貨同價。
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