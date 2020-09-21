誠品App年底衝百萬下載數 周年慶南西店首推5千送8百

誠品生活周年慶將自9月29日開跑，今年隨著誠品人App全新上線，推出一系列會員專屬回饋活動。10月12日前首14日各店推出滿千送百回饋，當中南西店首度端出會員享滿5千送8百。另外，隨著全新eslite Pay推出，首7日最高享23％回饋。誠品信義店也將在9月25日晚上19點至23點首度封館舉辦會員之夜，連續4小時推出逾38場活動。另攜手日本潮流黑貓NYA-推出一系列周年慶滿額禮。

擁有260萬會員的誠品，在9月推出會員新制與全新App上線，App設定到年底達成100萬下載數目標。而誠品全新電商平台預計在年底推出，讓誠品會員無論在實體門市、App或電商平台都能體驗全通路服務。

誠品信義9月25日封館會員之夜，預計可帶動人潮成長50％。6樓推出「復古卡拉OK」歌手Live演出，全台首家「黑松Bar」進駐推出4款誠品特調。5樓親子主題帶來療癒音樂會、3樓則有名家講座，到4樓可體驗活版印刷等諸多活動。9月25日至9月27日全台各店同步推出「年度會員日」同慶，黑卡、金卡會員購書5本以上享77折，會員單日消費3萬6千元，可獲得誠品行旅In Between海陸雙人套餐招待券、滿6萬元加送誠品行旅行政套房住宿券。