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WWA威士忌名人堂 尚格酒業奚大寧入選

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
尚格酒業董事長奚大寧（左二）與大摩威士忌首席調酒師理查派特森（Richard Paterson）。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
尚格酒業董事長奚大寧（左二）與大摩威士忌首席調酒師理查派特森（Richard Paterson）。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

又一位台灣人進入WWA威士忌名人堂！尚格酒業董事長奚大寧（Mr Daning Hsi）今年入選為全球威士忌名人堂第67位成員，也成為繼金車噶瑪蘭董事長李添財與總經理李玉鼎之後，第三位入選的台灣人。

世界威士忌競賽（World Whiskies Awards，WWA）從2004年開始，設立最高榮譽「威士忌名人堂（Hall of Fame）」，頒給全球威士忌產業界傑出代表人物，每年約僅有2至3位獲頒此肯定；目前全球累計僅有六十多位入榜，包含業界領導人、品牌大使、調酒大師…等，大多以歐美人士為主。

2018年金車噶瑪蘭董事長李添財與總經理李玉鼎入選時，是WWA威士忌名人堂自創辦以來，首度獲選的華人父子檔。不但是華人第一次，也是首次由父子檔一同獲得這個特殊榮耀。

第三位入列的台灣人奚大寧投入烈酒行業30年，1990年時他與人頭馬（Remy Cointreau)合資成立公司營銷干邑與眾多威士忌品牌。1999年這家公司更名為Maxxium Taiwan寰盛洋酒台灣分公司，奚大寧仍被推選為總經理。

2009年奚大寧自愛丁頓（Edrington）洋酒公司退休後，短暫地致力於自己的葡萄酒公司；2015年他重新回到威士忌行業，成立了台灣尚格酒業，代理Whyte＆Mackay的威士忌系列產品。

2017年時奚大寧由於長期對華人地區推廣蘇格蘭威士忌的卓越貢獻，晉升成為蘇格蘭威士忌雙耳酒杯執杯大師（The Master Keepers of The Quaich），成為全台第一位獲得此榮耀的烈酒從業人員。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

尚格酒業董事長奚大寧2020年獲選進入WWA威士忌名人堂。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
尚格酒業董事長奚大寧2020年獲選進入WWA威士忌名人堂。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
尚格酒業董事長奚大寧（右）2017年成為蘇格蘭威士忌雙耳酒杯執杯大師，是台灣第一人。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
尚格酒業董事長奚大寧（右）2017年成為蘇格蘭威士忌雙耳酒杯執杯大師，是台灣第一人。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭董事長李添財（左）與總經理李玉鼎，2018年共同榮獲WWA威士忌名人堂獎盃。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭董事長李添財（左）與總經理李玉鼎，2018年共同榮獲WWA威士忌名人堂獎盃。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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