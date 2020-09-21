熊一燒肉新增22種食材！加送「大海蝦、骰子牛」吃到飽

立足西門町十餘年的燒肉餐廳「熊一燒肉」，即日起重新調整菜單，推出超值燒肉、豪華燒肉、頂級燒肉等3種不同規格的燒肉菜單，讓民眾依照個人喜好選擇，其中「豪華燒肉」較過去的價格不變，但一次增加16種食材，而頂級方案則是增加22種食材，讓顧客升級有感。另外自即日起預約指定方案，還可免費升級「阿拉伯進口藍鑽大海蝦、美國CHOICE頂級骰子牛」吃到飽。

老字號的「熊一燒肉」，店內提供有數十種的肉品、海鮮、蔬菜與副餐、甜點，均採無限量供應。過去店內提供每人498元起的豪華燒肉吃到飽方案，並可加價升級成頂級燒肉、頂級海鮮、澳洲和牛等不同組合。此次新推出的菜單中，則重新調整價格區間，設計出超值、豪華、頂級等3種等級，每人售價各為498、598、798元起。

全新菜單中，入門的498元超值方案，儘管較過去價格相同，但是新增巴拉圭沙朗牛排、巴拉圭菲力、烤魚卵沙拉等6種食材與料理，加上原有的美國牛胸腹肉、紐西蘭骰子牛等食材，總品項達到60種。至於598元的豪華方案中，吃得到紐西蘭鹽蔥牛舌、美國安格斯黑牛嫩肩、巴拉圭嫩牛肋、丹麥國寶A級松阪豬等人氣食材，還較過去同價位方案，新增清酒大蛤、野生大草蝦、東石鮮蛤等16種食材，總品項達到76種，更添餐桌豐富性。

至於新打造的「頂級燒肉」方案，總品項為84種，較過去新增22種食材，無限供應美國SRF極黑和牛、安格斯厚切牛排、美國Choice無骨牛小排、西班牙伊比利豬松板、阿根廷天使紅蝦等海、陸選擇，每人798元起。所有方案，均可享16種哈根達斯、16種莫凡比冰淇淋，以及安格斯牛咖哩飯、讚岐烏龍麵、季節水果、飲品等副餐，同樣採無限供應。針對輕食型顧客，平日下午時段也有期間限定的「涼夏午茶方案」，每人299元，就可無限取用自助吧餐點。