曾之喬小露性感搶秀才剛上市的卡地亞 Jisoo露這更大膽

開啟Youtube頻道以「聊姊」身份活躍於網路的藝人曾之喬，因為形象正面、氣質清新，時尚品味深受肯定。近日她在IG發穿搭照，以黑色細肩帶背心小露香肩搭配寶藍色襯衫與長褲，同時秀出手腕上全新的卡地亞Pasha de Cartier腕表，搭配精鋼鍊帶的中性設計，為流露女人味的打扮增添帥氣。

搶先戴上卡地亞這個月才在全球上市的Pasha de Cartier新品的，還有韓國女子天團BLACKPINK的「門面擔當」Jisoo。她在自己IG分享本月拍攝時尚雜誌的照片，一身全白的西裝外套洋裝搭配高跟鞋，在腰間鏤空露出纖腰性感又帥氣，而她配戴的則是Pasha de Cartier則是玫瑰金的款式。