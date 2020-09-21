1套酒值1000萬 百富首席調酒師典藏系列非公開展出

百富史上售價最高的威士忌套組「首席調酒師典藏系列」最終章2020年推出即售罄，全球限量50組中，每5瓶酒就有1瓶為台灣收藏家所擁有。百富為回饋台灣買家的支持，特於台北陽明山仰德大道秘境——草山玉溪舉辦「百富首席調酒師典藏系列第五章品酩晚宴」，首度以非公開形式展出首席調酒師典藏全系列25支珍稀原酒。

百富台灣區品牌大使Daniel表示：「百富近年在國內外拍賣會成交戰果更甚以往，2020羅芙奧春拍也創下百富近幾年來的最佳成績。百富『首席調酒師典藏系列』在今年最終章推出後正式絕版，全套價值新台幣上千萬元的頂級威士忌套組，將是未來幾年威士忌拍賣市場的一大焦點。」

連續五年向全球發表震撼全球威士忌市場的百富「首席調酒師典藏系列」，是由蘇格蘭威士忌史上最資深的調酒大師大衛史都華（David C. Stewart MBE），親手打造的曠世系列。

該系列每年都是世界頂級收藏家爭相入手的夢幻威士忌套組，不僅紀錄了大衛史都華職業生涯的關鍵里程碑，更為蘇格蘭威士忌產業奠定了難以超越的標竿。為了更細緻地表現該系列酒款的別緻與低調奢華質感，此次百富特別根據第1到5章的創作主題為靈感，打造了五區視覺饗宴。感官上融入植物系藝術元素、打破空間框架，以橡木桶、太妃、薑、蜂蜜等焦糖色系元素將味蕾感受具象化，再注入該系列每個篇章中的理念與精神，讓百富「首席調酒師典藏系列」展現出別有溫度的感染力與藝術張力，更映襯出該系列珍稀酒款具媲美藝術品級別的珍藏價值。

百富首席調酒師大衛史都華表示：「我可以充滿自信地說首席調酒師典藏系列是我最自豪的傑作，我期望這個系列對於威士忌產業的傳承做出貢獻。在百富酒廠58年的工作經歷對我的影響舉足輕重，透過這次在台灣展示全系列酒款的機會，用最不一樣的形式留在大家的記憶中。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康