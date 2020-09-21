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1套酒值1000萬 百富首席調酒師典藏系列非公開展出

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「Chapter 1酒廠風格」展區以萬花筒的設計象徵百富代表性的Refill波本橡木桶，透過鏡面折射呈現的百富經典風味的多彩樣貌。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Chapter 1酒廠風格」展區以萬花筒的設計象徵百富代表性的Refill波本橡木桶，透過鏡面折射呈現的百富經典風味的多彩樣貌。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

百富史上售價最高的威士忌套組「首席調酒師典藏系列」最終章2020年推出即售罄，全球限量50組中，每5瓶酒就有1瓶為台灣收藏家所擁有。百富為回饋台灣買家的支持，特於台北陽明山仰德大道秘境——草山玉溪舉辦「百富首席調酒師典藏系列第五章品酩晚宴」，首度以非公開形式展出首席調酒師典藏全系列25支珍稀原酒。

百富台灣區品牌大使Daniel表示：「百富近年在國內外拍賣會成交戰果更甚以往，2020羅芙奧春拍也創下百富近幾年來的最佳成績。百富『首席調酒師典藏系列』在今年最終章推出後正式絕版，全套價值新台幣上千萬元的頂級威士忌套組，將是未來幾年威士忌拍賣市場的一大焦點。」

連續五年向全球發表震撼全球威士忌市場的百富「首席調酒師典藏系列」，是由蘇格蘭威士忌史上最資深的調酒大師大衛史都華（David C. Stewart MBE），親手打造的曠世系列。

該系列每年都是世界頂級收藏家爭相入手的夢幻威士忌套組，不僅紀錄了大衛史都華職業生涯的關鍵里程碑，更為蘇格蘭威士忌產業奠定了難以超越的標竿。為了更細緻地表現該系列酒款的別緻與低調奢華質感，此次百富特別根據第1到5章的創作主題為靈感，打造了五區視覺饗宴。感官上融入植物系藝術元素、打破空間框架，以橡木桶、太妃、薑、蜂蜜等焦糖色系元素將味蕾感受具象化，再注入該系列每個篇章中的理念與精神，讓百富「首席調酒師典藏系列」展現出別有溫度的感染力與藝術張力，更映襯出該系列珍稀酒款具媲美藝術品級別的珍藏價值。

百富首席調酒師大衛史都華表示：「我可以充滿自信地說首席調酒師典藏系列是我最自豪的傑作，我期望這個系列對於威士忌產業的傳承做出貢獻。在百富酒廠58年的工作經歷對我的影響舉足輕重，透過這次在台灣展示全系列酒款的機會，用最不一樣的形式留在大家的記憶中。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Chapter 3酒窖管理的秘密」展區以星體在夜空中航行的狀態傳達橡木桶內小宇宙的精采，每個風味元素象徵星體在不同軌道相互交鋒，又因引力而吸引協作，形成一個完整平衡的星系系統，同時傳達時間的意象。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Chapter 3酒窖管理的秘密」展區以星體在夜空中航行的狀態傳達橡木桶內小宇宙的精采，每個風味元素象徵星體在不同軌道相互交鋒，又因引力而吸引協作，形成一個完整平衡的星系系統，同時傳達時間的意象。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Chapter 4期待中的驚喜」展區表達風味像是碩大的花體從酒中盛開，如同樹一般佇立於空間之中，象徵每支酒各自的風味在開桶時被舒展開來，呈現意想不到的姿態。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Chapter 4期待中的驚喜」展區表達風味像是碩大的花體從酒中盛開，如同樹一般佇立於空間之中，象徵每支酒各自的風味在開桶時被舒展開來，呈現意想不到的姿態。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Chapter 5調酒大師的特權」展區以向上翻騰與層層堆疊的造型代表大衛史都華在百富所創下經典的里程碑，由高點往下依序代表著大衛史都華回首過往的輝煌紀錄。。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Chapter 5調酒大師的特權」展區以向上翻騰與層層堆疊的造型代表大衛史都華在百富所創下經典的里程碑，由高點往下依序代表著大衛史都華回首過往的輝煌紀錄。。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Chapter 2橡木桶的影響」展區讓兩個類似的載體，以鏡像對襯、顛倒固定而成，表現單一基質透過不同的方式培養，可以孕育出全然不同的生態。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Chapter 2橡木桶的影響」展區讓兩個類似的載體，以鏡像對襯、顛倒固定而成，表現單一基質透過不同的方式培養，可以孕育出全然不同的生態。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭

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