漢堡也要全糖！漢堡王台南店「買漢堡送糖包」限定4天

繼今年9月1日限量限店推出的「巧克力華堡」之後，「漢堡王」再度以台南料理習慣「甜」的概念為出發，於10月1日限時在台南店推出「台南限定．加糖自己來」的活動，凡購買漢堡就可免費獲得糖包，讓府城鄉親可以自行在漢堡裡加糖，創造出專屬的台南滋味。

漢堡王過去曾在2010年於台南仁德家樂福設有門市，但在2013年退出台南市場。經過7年的等待後，2020年9月1日重返台南，於成功路上再度開設台南第一間漢堡王。也因台南的食物調味經常加糖，給人偏甜的感覺，因此台南漢堡王也於華堡中加入HERSHEY’S SYRUP巧克力醬，特別推出「巧克力華堡」的獨家商品，成功引起話題，開幕當日即售出506份，並且造成原料缺貨，乃是一般門市華堡銷售量的10倍。

為呼應台南民眾的支持，漢堡王台南店自10月1日至10月4日期間，限時4天推出「台南限定．加糖自己來」的活動。所有的漢堡產品均會附贈糖包，並且貼上「台南限定」的貼紙，讓民眾依照個人喜好在漢堡中加入砂糖食用，售完為止。