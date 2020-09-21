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買3送1！Mister Donut推出5款「角落小夥伴」甜甜圈

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
本次共有5款不同造型與口味的角落小夥伴甜甜圈。記者陳睿中/攝影
本次共有5款不同造型與口味的角落小夥伴甜甜圈。記者陳睿中/攝影

為慶祝在台16週年，Mister Donut自9月22日起，全新推出5款「角落小夥伴」甜甜圈，包括白熊、企鵝？、炸豬排等角色，通通化身為甜甜圈，更添可愛與俏皮感，還有奶茶、蘇打、綠茶、水蜜桃等4種全新風味的沾醬創造新鮮感，紙盒與提袋也全部都換上角落小夥伴的設計，同步亦有角落小夥伴週邊商品，還有「奶茶季限定甜甜圈」等新品登場，讓粉絲可以通通帶回家。

模樣可愛的角落小夥伴，乃是近年最具人氣的虛擬角色。本次Mister Donut期間限定販售的5款角落小夥伴甜甜圈，均是配合每位小夥伴的特徵所設計，並且分批陸續登場。首先亮相的「白熊甜甜圈」是白巧克力風味，搭配有鮮奶油內餡；「炸豬排甜甜圈」則是首度推出的奶茶風味，以點點茶葉配上鮮奶油內餡點綴。至於「蜥蜴甜甜圈」，同樣是首度推出的蘇打風味，配上卡士達鮮奶油內餡，有著微酸清甜的香氣。

預計第二波接力登場的「企鵝？甜甜圈」，選用全新的綠茶風味巧克力配上紅豆鮮奶油內餡，搭配出經典的日式風味；「貓甜甜圈」則為首次推出的水蜜桃風味，配上牛奶卡士達內餡，散發出香濃奶香。每款售價均為65元。另外還有「歡樂5Q」，以角落小夥伴的顏色為基礎，推出綠茶、水蜜桃、蘇打、白巧克力、奶茶等多種風味的小甜甜圈，一同裝入限定包裝紙盒，每盒60元，2盒100元。

針對角落小夥伴，Mister Donut也打造出專屬的包裝，紙盒與提袋上都可看見角落小夥伴們的可愛模樣。另外自9月22日起，還有5款造型手環開放預購，包括有白熊、企鵝？、炸豬排、貓、蜥蜴等角色，消費滿100元即可以用99元加購1個，單筆限5個，售完為止。

除了角落小夥伴甜甜圈外，Mister Donut也首次推出奶茶季活動。以阿薩姆奶茶為基底，將產品中加入茶葉，打造出真實的奶茶系甜點。包括有「奶茶波堤」、「餅乾奶茶波堤」、「焦糖可可奶茶波堤」，以及「焦糖奶茶瑪芬」，單款售價42～55元，同樣自9月22日開始販售。

角落小夥伴甜甜圈自9月22日開始販售，上市首週有限時買3送1的優惠活動，只要任選4個甜甜圈或點心（需含2款指定新品），其中1個即由Mister Donut 招待。10月5日起，購買指定款式、數量甜甜圈，還能獲得「刮刮卡」1張，有機會刮出甜甜圈超值優惠，還有機會獲得角落小夥伴感應泡泡洗手機、三角靠枕、手暖枕等週邊商品。

同步登場的角落小夥伴手環。記者陳睿中/攝影
同步登場的角落小夥伴手環。記者陳睿中/攝影
包括紙袋、包裝盒，都是角落小夥伴造型。記者陳睿中/攝影
包括紙袋、包裝盒，都是角落小夥伴造型。記者陳睿中/攝影
以阿薩姆奶茶為基底推出的4款甜點，售價42元起。記者陳睿中/攝影
以阿薩姆奶茶為基底推出的4款甜點，售價42元起。記者陳睿中/攝影
歡樂5Q禮盒，也以角落小夥伴的配色所設計。記者陳睿中/攝影
歡樂5Q禮盒，也以角落小夥伴的配色所設計。記者陳睿中/攝影
10月5日起，參加活動可以有機會抽中角落小夥伴周邊商品。記者陳睿中/攝影
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