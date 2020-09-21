為什麼歐洲菜那麼鹹？ 鹽之華主廚黎俞君有答案

國人到歐洲旅行，普遍都有這樣的經驗，那就是上餐廳吃飯的時候，發現歐洲菜幾乎都鹹得不得了，彷彿鹹死人不償命，究竟是為什麼？這個令我困惑了廿多年的問題，最近在與鹽之華主廚黎俞君的訪談中得到解答。

黎俞君說：「國人覺得歐洲菜鹹，那是因為歐洲人吃飯會搭配葡萄酒；如果菜不夠鹹，喝了葡萄酒之後再來吃菜，會覺得菜沒有味道。國人吃飯不太有搭配葡萄酒的習慣，自然就覺得菜太鹹。」

我們在鹽之華以黎俞君摘星後發表的主廚套餐（Dégustation menu）來實測，以〈法國魚子醬．澎湖軟絲．番茄清湯．莫札瑞拉起司〉為例，用這道菜來搭配奧地利瓦皓（Wachau）酒莊的慕思卡Terrassen白酒，慕思卡白酒可以把這道菜裡面海藻的香氣，給提取出來；這道菜也讓慕思卡葡萄酒裡面的柑橘味道跟白花香氣大爆發；不過如果刻意提升一點鹹度，在菜上面灑一點鹽花，餐酒之間的激盪力道會更強大，感覺酒更美，菜也更鮮。

黎俞君指出，所以如果客人有點葡萄酒，要做餐酒搭，我們會在廚房裡將菜的鹹度，做一些適當的提升，讓餐酒搭的效果更出色。

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