用喝的蛋黃酥？紅豆沙加鹹蛋黃 IG打卡店「拾覺」浮誇系中秋五層手搖飲

台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示：「群眾募資的概念在台灣已相當成熟且流行，嘖嘖作為台灣第一個以群眾協力集資的網路平台，鼓勵民眾以投資未來的正面價值，讓美好的新事物得以被更多人看見。此次，Epson EH-LS300W北歐白機種，在嘖嘖zeczec群眾募資平台獨家開賣，募資金額在一天的時間突破800萬元，也顯示了民眾渴望更優質的家庭視聽設備選擇，在追求顯示尺寸及規格的同時，也注重觀看品質的享受及眼部的安全。透過嘖嘖，我們期待讓更多消費者認識到國民雷射大電視的魅力，重新定義家庭視聽設備的型態。同時，Epson也將透過募資計畫贊助的成效與反饋，深入了解消費者的需求及用戶體驗，並持續以技術化解坪數障礙、以價格破除荷包限制，替消費者帶來雷射大電視的全新生活選擇，開啟中產階級的『視』代革命。」

2020-09-21 15:26