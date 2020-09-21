聽新聞
test
0:00 / 0:00
用喝的蛋黃酥？紅豆沙加鹹蛋黃 IG打卡店「拾覺」浮誇系中秋五層手搖飲
中秋許多店家推出月餅、蛋黃酥，人氣手搖飲料店也推出一款浮誇系飲品，加入鹹蛋黃冰沙與紅豆沙，號稱「喝的蛋黃酥」，又會是什麼特別的滋味呢？
台中IG打卡人氣手搖飲店「拾覺細做輕飲」，近日又推出浮誇系新品，號稱有五層次的手搖飲「桃香蛋黃酥」，主打一杯飲料多層口感，包括手工熬煮的萬丹紅豆沙、紐西蘭乳酪奶蓋、特別炒製的鹹蛋黃醬打製的冰沙堆疊，加上水蜜桃風味果凍與彩色芋圓 （芋頭、地瓜、紫薯綜合），一口吸起來有多層豐富口感，店家形容就像品嘗蛋黃酥一樣濃郁甜蜜，因而趣味取名為「桃香蛋黃酥」，是「拾覺」中秋限定飲品。
另外「拾覺」秋日新品萬丹紅豆牛奶手搖飲也在日前推出，綿密口感香濃滑順，也是適合秋天品嘗的甜點系手搖杯。要特別注意的是「桃香蛋黃酥」為中秋限定飲品，近日已經開始販售，限定販售日與截止日，均以店家現場公告為準，詳情可上粉絲團查詢。
哪裡喝
拾覺細做輕飲
桃香蛋黃酥 70元 中杯
萬丹紅豆牛奶 55元 中杯(此款新北林口店無)
售價資訊僅供參考，數量有限賣完為止，販售截止日以店家現場公告為準
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言