重複混搭 Vivienne Westwood的「真龐克」精神

取消實體大秀的Vivienne Westwood，日前以一支兩分鐘的短片和數位型錄發表2021春夏系列，依然主張混搭精神，希望透過重複搭配的單品減少購買行為進而造成的環境汙染。

在這支揭露2021春夏系列的影片中，收錄了向來熱衷社會議題的Vivienne Westwood在英國最高法院Old Bailey抗議的片段，而戴著印有「True Punk真正的龐克」字樣口罩的年輕人們在街頭表達個性的穿搭也同樣引人注目。Unisex（中性）是全新系列的設計主軸，並結合品牌引以為傲的英式傳統精神，以及以傳統客製男裝聞名的薩佛街 (Savile row) 服裝剪裁，推出一系列極具質感的成套針織上衣、開襟衫以及男士珍珠飾品。