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重複混搭 Vivienne Westwood的「真龐克」精神
取消實體大秀的Vivienne Westwood，日前以一支兩分鐘的短片和數位型錄發表2021春夏系列，依然主張混搭精神，希望透過重複搭配的單品減少購買行為進而造成的環境汙染。
在這支揭露2021春夏系列的影片中，收錄了向來熱衷社會議題的Vivienne Westwood在英國最高法院Old Bailey抗議的片段，而戴著印有「True Punk真正的龐克」字樣口罩的年輕人們在街頭表達個性的穿搭也同樣引人注目。Unisex（中性）是全新系列的設計主軸，並結合品牌引以為傲的英式傳統精神，以及以傳統客製男裝聞名的薩佛街 (Savile row) 服裝剪裁，推出一系列極具質感的成套針織上衣、開襟衫以及男士珍珠飾品。
條紋襯衫搭休閒褲、窄裙內穿著牛仔長褲，以及休閒套裝使用了羊腿袖這種細節設計，各種混搭貫穿整個系列，加入塗鴉、Chrissie Hynde作品圖騰等元素還有上翻式的口袋、領帶等各種配件，隨處可見叛逆精神和趣味靈魂。另外藝術家Anthony Newton的作品也可以在連衣裙上看到，Vivienne Westwood希望藉由他長期堅忍面對身體病痛的經歷來向這後疫情世代傳遞正向能量。更透露，品牌目標是每年只聚精會神創造、展示一個最完美的系列，所以不分季節的「混搭」將持續展現出各種不設限的創意。
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