免外送費吃現做名店便當 7-ELEVEN攜手王品集團、晶華酒店推外送店取

後疫情時期外送商機持續發燒，現代人不只追求吃得方便，更要吃得好！7-ELEVEN宣布攜手王品集團Su/food及晶華酒店，首創「名店就近買 就是i美食」專案，推出170～250元的名店每日新鮮現做五星級超值餐盒，以「外送店取」的創新模式，「免外送費」幫消費者送上多樣化美食，還能為食安把關。

消費者只要前一天於ibon機台預先下訂，櫃檯付款，餐廳業者即會在指定日期當日現作新鮮菜色送至門市，消費者可於中午12點至下午1點半憑小白單至原門市取餐。門市會設置大型鮮食保溫櫃，以恆溫60度確保食品風味，除了可以一次訂購不同餐廳餐點，取餐時也可以順道購買其他甜點、飲料、零食等，一次滿足整天所需。

王品集團Su/food首波主攻營養健康餐，推出爐烤牛肉、香煎鮭魚、嫩烤豬里肌、嫩煎雞胸共4款餐盒，以台東優質黑米佐時令鮮蔬，還有手工溏心蛋，兼顧健康美味。晶華酒店則精選Best in the Best極致美饌系列，邀請中西主廚推出獨家菜單，獨特風味的剝皮辣椒雞肉飯，以及將餐廳內原價880元的紅燒牛腩特製成家常紅燒牛腩飯，另外還有海鮮豆腐燴飯共3款。