手刀快衝！ 台北101觀景台150元優惠價 只到月底

只剩9天！為感謝第一線醫護人員為防疫努力付出，使國內疫情逐漸穩定、進入防疫新生活時代，台北101響應振興觀光政策，針對國人釋出優惠，自5月28日至9月30日止，國人憑證至台北101觀景台僅需150元，還可帶2位12歲以下兒童免費入場，另也推出用悠遊卡「嗶」入場，減少現金交易及減少排隊購買時間。

台北101總經理張振亞指出，觀景台過去10年來，造訪的國人累積至去年人數約270萬人，估算下來，全台僅10%的人到過觀景台，為使國人更接近台北101，今年再度推出禮遇升級服務。

活動從5月28日起至9月30日止，國人只要在下午3時前憑證件就能享有150元優惠價，還可帶2位12歲以下學齡兒童隨行面費入場，另，敬老、愛心票為150元，陪同者也享有同樣150元以及免排隊、升等快速通關。

民眾可選擇「現場購票」或「網路預約取票」兩個通道，另外，今年6月1日起，台北101也推出「悠遊卡嗶上樓」入場服務，盼加快入場速度。入場後跟隨現場人員指示，即可搭乘快速電梯，每趟電梯都有隨行導覽服務，讓民眾更加認識台北101。

150元的觀景台行程，除可體驗37秒從5樓直達89樓的高速電梯及美景外，還能免費觀賞「風阻尼球」，此為重要平衡器，不但能抑制劇烈擺動、減少搖晃造成人體不舒適感，也是台北101熱門參觀景點。