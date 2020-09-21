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手刀快衝！ 台北101觀景台150元優惠價 只到月底
只剩9天！為感謝第一線醫護人員為防疫努力付出，使國內疫情逐漸穩定、進入防疫新生活時代，台北101響應振興觀光政策，針對國人釋出優惠，自5月28日至9月30日止，國人憑證至台北101觀景台僅需150元，還可帶2位12歲以下兒童免費入場，另也推出用悠遊卡「嗶」入場，減少現金交易及減少排隊購買時間。
台北101總經理張振亞指出，觀景台過去10年來，造訪的國人累積至去年人數約270萬人，估算下來，全台僅10%的人到過觀景台，為使國人更接近台北101，今年再度推出禮遇升級服務。
活動從5月28日起至9月30日止，國人只要在下午3時前憑證件就能享有150元優惠價，還可帶2位12歲以下學齡兒童隨行面費入場，另，敬老、愛心票為150元，陪同者也享有同樣150元以及免排隊、升等快速通關。
民眾可選擇「現場購票」或「網路預約取票」兩個通道，另外，今年6月1日起，台北101也推出「悠遊卡嗶上樓」入場服務，盼加快入場速度。入場後跟隨現場人員指示，即可搭乘快速電梯，每趟電梯都有隨行導覽服務，讓民眾更加認識台北101。
150元的觀景台行程，除可體驗37秒從5樓直達89樓的高速電梯及美景外，還能免費觀賞「風阻尼球」，此為重要平衡器，不但能抑制劇烈擺動、減少搖晃造成人體不舒適感，也是台北101熱門參觀景點。
除可到89樓室內觀景台、91樓戶外觀景台，還可加價至88樓BAR88，101RF層的「Skyline 460」，台北101觀景台今年也透過線上預約人流控管，開放每小時300位遊客入場，確保社交距離。
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