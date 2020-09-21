乖乖刷牙還是蛀不停 牙醫師點出4大關鍵

刷牙後清水潄口，是許多人潔牙的標準動作，但牙醫師表示，不管是孩童或成人，用含氟牙膏刷完牙後，吐掉泡泡即可，不必潄口，否則口腔中含氟量降低，不利防蛀。且要達防蛀效果，牙膏含氟濃度需逾1000 ppm，濃度不夠，也恐白做工。

長第一顆牙就要刷牙

許多家長不敢用牙膏幫嬰幼兒刷牙，擔心吞下肚會傷身。但台北市立聯合醫院和平婦幼院區口腔醫學科主治醫師王敏靜說，美國兒童牙醫學會建議，嬰兒長只要長出第一顆牙，就要開始用含氟牙膏刷牙。

她說，3歲前口腔菌叢生態就大勢底定，一旦壞菌成為口腔中霸主，菌叢生態難再改變；3歲前就有齲齒的兒童，終生齲齒風險都較高。

建議牙膏氟濃度要1000 ppm以上

刷牙不只要用含氟牙膏，氟的濃度更關鍵。國際兒童牙醫學會推薦，含氟濃度至少要1000 ppm（百萬分之一）以上，否則防蛀效果不顯著，但王敏靜說，市面上兒童牙膏有不少未達此濃度，家長選購時應特別留意氟濃度標示，是否有1000 ppm字樣。

氟的安全性有多高？她以體重約5、6公斤的6個月嬰兒為例，一天吃掉一條大人用牙膏，才會覺胃腸不適，所以即使不會潄口，家長只要在刷完牙後，把多餘牙膏擦掉即可，不必擔心吞下肚。

潔牙後立刻潄口不利防蛀

王敏靜說，3歲以下嬰幼兒每次牙膏用量約「米粒大小」，3歲以上可加量至「豌豆大小」，一天刷兩次，每次至少兩分鐘，潔牙後不潄口，可增加防蛀效果。

如果小朋友不喜歡牙膏辣辣的薄荷味，坊間也有水果、淡牛奶等口味可選擇，醫師表示，只要氟濃度達標，可以挑選孩子喜歡的口味。

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