乖乖刷牙還是蛀不停 牙醫師點出4大關鍵
刷牙後清水潄口，是許多人潔牙的標準動作，但牙醫師表示，不管是孩童或成人，用含氟牙膏刷完牙後，吐掉泡泡即可，不必潄口，否則口腔中含氟量降低，不利防蛀。且要達防蛀效果，牙膏含氟濃度需逾1000 ppm，濃度不夠，也恐白做工。
長第一顆牙就要刷牙
許多家長不敢用牙膏幫嬰幼兒刷牙，擔心吞下肚會傷身。但台北市立聯合醫院和平婦幼院區口腔醫學科主治醫師王敏靜說，美國兒童牙醫學會建議，嬰兒長只要長出第一顆牙，就要開始用含氟牙膏刷牙。
她說，3歲前口腔菌叢生態就大勢底定，一旦壞菌成為口腔中霸主，菌叢生態難再改變；3歲前就有齲齒的兒童，終生齲齒風險都較高。
建議牙膏氟濃度要1000 ppm以上
刷牙不只要用含氟牙膏，氟的濃度更關鍵。國際兒童牙醫學會推薦，含氟濃度至少要1000 ppm（百萬分之一）以上，否則防蛀效果不顯著，但王敏靜說，市面上兒童牙膏有不少未達此濃度，家長選購時應特別留意氟濃度標示，是否有1000 ppm字樣。
氟的安全性有多高？她以體重約5、6公斤的6個月嬰兒為例，一天吃掉一條大人用牙膏，才會覺胃腸不適，所以即使不會潄口，家長只要在刷完牙後，把多餘牙膏擦掉即可，不必擔心吞下肚。
潔牙後立刻潄口不利防蛀
王敏靜說，3歲以下嬰幼兒每次牙膏用量約「米粒大小」，3歲以上可加量至「豌豆大小」，一天刷兩次，每次至少兩分鐘，潔牙後不潄口，可增加防蛀效果。
如果小朋友不喜歡牙膏辣辣的薄荷味，坊間也有水果、淡牛奶等口味可選擇，醫師表示，只要氟濃度達標，可以挑選孩子喜歡的口味。
定期回牙科門診追蹤
「牙膏有點像晚安面膜，敷在牙齒上愈久愈好，作用時間才夠久。」她提醒，一歲前每半年就應到牙科門診看一次牙，較容易蛀牙的孩子，應縮短為每3個月一次，另外，孩子牙齒好壞還常決定於照顧者，女性準備懷孕前，應先補完蛀牙並控制好牙周病，以免口腔細菌進入胎盤。至於多久該追蹤一次，則交由牙醫師判斷。
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