米其林級燒鳥滋味！鳥喜「雞懷石套餐」只有晚餐吃得到

在日本已經連續獲得10年米其林一星肯定的燒鳥專門店「鳥喜」，自10月起全新的「岩生・馥桂」雞種做為燒烤主角，搭配上沙拉、前菜等組合，推出15道式的「台灣限定おまかせ雞懷石套餐」，一次就能品嚐到多款部位，適合喜愛雞肉與串燒料理的民眾細細品嚐。

以「純燒鳥料理」為特色的「とり喜」，在日本已經連續10年摘下米其林一星。2017年時由橘焱餐飲引進來台，取名為「台北鳥喜」，同樣專注於發揮雞肉各部位的特色，並以細緻的手法，將雞肉分切成25個部位，同時配合食材特色，選用圓籤、砲籤等5種串籤，還延續使用備長炭、紙扇的傳統手法炭烤，傳達出日式燒鳥料理的堅持。目前也已經連續3年獲得米其林餐盤推薦。

近期台北鳥喜將雞肉升級，改選用高海拔精緻養殖的「岩生・馥桂」，具有油脂豐富純淨、肉質彈牙的特色。全新推出的「台灣限定おまかせ雞懷石套餐」中，即是以經典、珍稀部位為基礎，依當日食材狀況搭配出9串的燒烤料理。經典部位中，共有山葵里肌、手羽先、雞腿肉、雞腿蔥串、雞肉丸、帶皮雞胸等料理輪替。其中招牌的「山葵里肌」，透過師傅對於火候的精準掌控，將雞里肌以半熟狀態上桌，再配上微辛的山葵，增添鮮甜的細緻滋味。至於「雞腿肉」則是S型薄片疊串而成，更能增添醬汁沾附所帶來的濃厚食感。

較難得吃到的珍稀部位，則有雞蠔肉、腿內肉、膝蓋肉、翅肩肉、雞首肉等不同部位進行變化。取於雞腿骨凹槽下方的「雞蠔肉」，以鹽烤手法帶出皮酥肉彈的特色；「膝蓋肉」則是一次能品嚐到雞腿肉、雞皮、軟骨、筋等4個部位，具由豐富的層次口感。至於「雞首肉」則是取自雞脖子，經去骨、去皮後串起而成，在炭火加持之下，更添濃郁的風味。