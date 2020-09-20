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慶週年！施華洛世奇Twist PANDORA蛇鍊 曲線蜿蜒柔美
西元1895年，奧地利丹尼爾施華洛世奇（Daniel Swarovski）因發明了革命性的水晶切割機，進而創立了如今全球知名的水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI），讓水晶以璀璨無比的方式閃耀全世界。經歷5個世代的傳承。，為歡慶品牌125週年，SWAROVSKI在今秋推出全新Twist系列，融合時下流行的螺旋設計，更在蜿蜒的曲線中，展現超精準的水晶切割工藝。除了百搭的白色水晶，也推出色調宜人舒適的藍色水晶作品，共有項鍊、耳環、戒指、手環等全系列品項。
而以Pandora Moments串飾手鍊風靡全球的丹麥品牌PANDORA，今秋也是這個個人化串飾誕生20週年的日子。歡慶20週年，品牌從其第一款、同時也最經典不敗的蛇鍊設計得到靈感，解構蛇鍊標誌性圖騰、紋理等特色，打造全新 Pandora Icons系列，將現代感的蛇紋、陽剛的金屬質地以及柔媚的流線輪廓，化作耳環、項鍊與戒指。同時還推出925銀及Pandora Rose兩色全新T釦蛇鍊手鍊，以及兩款釦頭密鑲鋯石的全新造型皇冠O項鍊環，容易搭配的設計，為日常生活注入時尚氣息。
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